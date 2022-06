RBC et Envestnet Data and Analytics annoncent une entente visant à donner aux clients les moyens d'exercer un plus grand contrôle sur leurs données financières





Plus de 14 millions de clients de RBC auront pour la première fois accès direct aux quelque 1 500 applications et services de Envestnet | Yodlee

TORONTO, le 14 juin 2022 /CNW/ - RBC est heureuse d'annoncer une entente d'accès aux données avec Envestnet | Yodlee, plateforme d'analyse et d'agrégation de données de premier plan, qui vise à répondre aux besoins d'une base de clientèle de plus en plus tournée vers le numérique. L'entente permet aux clients de RBC de mieux gérer leurs finances et de se constituer un patrimoine en communiquant leurs renseignements financiers RBC à plus de 1 500 applications de tiers propulsées par la plateforme Envestnet | Yodlee.

RBC devient l'une des plus grandes banques au Canada à signer une entente d'accès aux données avec Envestnet | Yodlee. Cette entente permettra aux clients de RBC de partager leurs données financières avec Envestnet | Yodlee en toute sécurité par l'intermédiaire d'une connexion directe à une interface de programmation. Cette connexion élimine le besoin de communication des identifiants RBC, assure l'exactitude des données et accélère considérablement l'accès aux données financières.

« RBC s'engage à offrir aux Canadiens des solutions numériques de pointe qui procurent plus de valeur, sans toutefois compromettre la sécurité de leurs renseignements, dit Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Cette entente est un formidable exemple de la concrétisation de cet engagement et de la collaboration de différents acteurs de l'industrie en vue d'établir de nouvelles normes qui assurent une meilleure protection des données des Canadiens. »

Ce passage à une interface de programmation réduit considérablement le besoin d'obtenir les justificatifs des clients RBC pour partager des renseignements financiers au Canada. Il permet en outre aux clients d'exercer un plus grand contrôle sur la divulgation de leurs renseignements, en plus de leur offrir une plus grande fiabilité et un accès plus rapide aux renseignements de leurs comptes.

« Cette entente est un aspect vital de la prise de décisions financières réfléchies par les clients de RBC, explique Farouk Ferchichi, président de groupe, Envestnet Data and Analytics. Elle permet aux clients de bénéficier d'un meilleur accès à leurs données financières et d'exercer un contrôle accru sur ces données. À terme, ils pourront accroître, protéger et gérer leurs avoirs. »

Les consommateurs utilisent souvent des applications et des outils mobiles pour regrouper leurs renseignements financiers, établir un budget et gérer leur argent. L'entente d'accès aux données conclue avec Envestnet | Yodlee améliorera cette expérience client et permettra aux clients de RBC d'exercer un meilleur contrôle sur les données financières qu'ils transmettent au moyen d'applications autres que celles de la banque.

« Nos clients veulent principalement faire affaire avec RBC, mais veulent aussi pouvoir utiliser leurs données financières dans d'autres applications, ajoute M. Tilton. Cette valeur ajoutée doit plus que jamais faire intervenir des mesures de sécurité rigoureuses. Cette entente avec Envestnet | Yodlee répond précisément à cet impératif. Non seulement les clients de RBC obtiennent-ils un accès sûr à la vaste gamme d'applications et de services d'Envestnet | Yodlee, mais ils exercent aussi un plus grand contrôle sur les données partagées. »

Ce nouveau partenariat sectoriel témoigne de l'engagement de longue date des deux sociétés à ajouter de la valeur, à prioriser la sécurité et à assurer la tranquillité d'esprit des clients qui gèrent leurs finances de façon numérique.

Par ailleurs, les clients de RBC bénéficient également d'une vaste gamme d'outils de sécurité numérique comme le NIP sur appareil mobile, la vérification de l'identité , la vérification en deux étapes, l'option de blocage de carte , les alertes bidirectionnelles de fraude et la surveillance antifraude, en plus de la Garantie de sécurité des Services bancaires numériques RBC .

Ces outils et la couche de protection supplémentaire que procure l'entente tombent à point ; la protection des renseignements personnels faisant partie des grandes priorités depuis la multiplication des tentatives de fraude pendant la pandémie. Les résultats du sondage de 2022 mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude à RBC indiquent que 48 % des répondants ont été davantage ciblés par des fraudeurs depuis le début de la pandémie (comparativement à 22 % en 2021). Et les Canadiens ne font pas que constater une hausse des tentatives de fraude : le Centre antifraude du Canada rapporte que les incidents de fraude à l'identité sollicitant des informations financières ont pratiquement doublé entre 2019 et 2020, passant de 9 000 à plus de 17 000 - et on s'attend à ce que les données définitives pour 2021 doublent aussi.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 89 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

Aperçu d'Envestnet

Envestnet désigne le groupe de filiales actives de la société de portefeuille ouverte, Envestnet Inc. (NYSE: ENV). Par des technologies, solutions et systèmes intelligents, Envestnet donne aux conseillers et aux fournisseurs de services financiers les moyens d'assurer le bien-être financier de leurs clients. Plus de 106 000 conseillers et 6 500 sociétés - dont 16 des 20 plus grandes banques américaines, 47 des 50 plus grandes sociétés de courtage et de gestion de patrimoine, plus de 500 des plus importantes sociétés de conseils en placement et des centaines d'entreprise de technologie financière - tirent parti de la technologie et des services d'Envestnet pour rehausser les résultats des entreprises, conseillers et clients.

Pour en savoir plus sur Envestnet | Yodlee, visitez le www.yodlee.com ou suivez la société sur Twitter (@Yodlee) et LinkedIn.

