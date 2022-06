Élections provinciales de 2022 : les électeurs invités à se préparer dès maintenant





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les élections provinciales, prévues le 3 octobre, seront déclenchées au plus tard le 29 août, soit dans moins de trois mois. Élections Québec invite les électrices et les électeurs à s'y préparer dès maintenant en vérifiant leur inscription sur la liste électorale à partir de son site Web.

La grande période des déménagements s'amorce; en cette année électorale, c'est plus important que jamais de faire son changement d'adresse. Le Service québécois de changement d'adresse est le meilleur moyen de le faire.

Pourquoi agir maintenant?

Lors des jours de vote, ce ne sera pas possible de s'inscrire ni de faire son changement d'adresse. De plus, dans les jours qui précèdent les élections, toute demande pour modifier la liste électorale doit se faire en personne. Mieux vaut donc agir maintenant!

Une responsabilité des électeurs

La liste électorale permanente du Québec est mise à jour à partir de diverses sources. À titre d'exemple, l'inscription de nouvelles électrices et de nouveaux électeurs de 18 ans se fait automatiquement à partir des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les quelque 6,2 millions d'électrices et d'électeurs ont toutefois la responsabilité de faire leur changement d'adresse et de vérifier leur inscription en vue d'une élection.

La liste électorale du Québec célèbre ses 25 ans

Il y a 25 ans cette année, en 1997, une liste électorale permanente était mise en place et utilisée pour la première fois, au Québec, à l'occasion d'une élection municipale. Cette liste permanente allait révolutionner les élections québécoises. Fini le temps où, dès l'annonce d'une élection, le recensement se transformait en véritable course contre la montre!

En effet, avant 1997, à chaque élection, la liste électorale était établie par des recenseurs qui passaient de porte en porte pour récolter le nom des électeurs. Cette tâche était exigeante, surtout en milieu rural, où les recenseurs parcouraient de longues distances. Elle demandait également une très grande disponibilité pendant quatre jours consécutifs. Et lorsque le porte-à-porte était terminé, les recenseurs devaient encore dactylographier les listes... La difficulté de la tâche rendait le recrutement difficile et les désistements, fréquents.

En 1993, le Directeur général des élections remettait à l'Assemblée nationale une étude de faisabilité concernant la mise sur pied d'une liste électorale permanente. En 1995, la Loi électorale était modifiée pour établir cette liste informatisée. La qualité de la liste électorale s'est grandement améliorée depuis. Les coûts de confection de la liste ont été réduits, de même que la durée de la période électorale, qui est passée d'un minimum de 47 jours à un minimum de 33 jours.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir nos communiqués de presse par courriel.

SOURCE Élections Québec

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 08:03 et diffusé par :