Sanofi Canada renforce son engagement envers les Canadiens vivant avec le diabète grâce aux ressources en santé mentale fournies par MindBeacon

En offrant un accès en ligne à un soutien essentiel en matière de santé mentale, on permet une approche à 360 degrés de la prise en charge du diabète, allant au-delà des médicaments.

LAVAL, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les soins du diabète ont été considérablement affectés par la réduction de l'accès aux programmes et aux services de soins de santé, si bien que la majorité des personnes atteintes de diabète connaissent des problèmes de santé mentale1. Bien que 40 % des Canadiens vivant avec le diabète déclarent que les contrôles en matière de santé mentale ont été un aspect important de leurs soins depuis le début de la pandémie de COVID-19, seulement 2 % ont un praticien de la santé mentale ou un travailleur social dans leur équipe de soins, selon une étude commanditée par Sanofi Canada. En réponse à cette lacune dans le soutien essentiel en matière de santé mentale, Sanofi Canada a établi un partenariat avec MindBeacon afin de permettre un meilleur accès aux ressources en santé mentale pour les personnes vivant avec le diabète.

Sabina Steinkellner directrice générale, Médecine générale, Sanofi Canada

« Nous savons que plus de la moitié des Canadiens vivant avec le diabète sont désireux d'adopter une approche holistique à 360° dans le cadre de leur traitement, mais seulement 30 % d'entre eux adoptent effectivement cette approche pour prendre en charge leur maladie. En envisageant la prise en charge du diabète au-delà de l'approche traditionnelle unique et en permettant une approche holistique des soins, nous pouvons aider les Canadiens atteints de diabète à composer avec la vie en présence d'une maladie chronique. Nous sommes fiers de nous associer à MindBeacon pour soutenir cette approche holistique des soins en offrant l'accès à des ressources vitales en santé mentale. »

Pour les personnes atteintes de problèmes de santé chroniques comme le diabète, l'adoption d'une approche collaborative ou holistique des soins, qui comprend des soins de santé mentale et physique, peut réduire le risque de développer un problème de santé mentale et améliorer les résultats globaux en matière de santé. Par exemple, la détresse liée au diabète constitue la réponse émotionnelle aux exigences quotidiennes de la vie avec le diabète. Lorsque le niveau de stress devient écrasant, celui-ci peut considérablement miner la confiance d'une personne et sa capacité à assumer les tâches quotidiennes nécessaires à la prise en charge de son diabète. Le recours à l'échelle de détresse liée au diabète, qui prend en compte la détresse émotionnelle, physique, relative au régime alimentaire et interpersonnelle, permet d'évaluer la réaction émotionnelle d'une personne à la vie avec le diabète afin de prendre les mesures appropriées.

En s'appuyant sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes, MindBeacon offre des solutions de haute qualité en matière de santé mentale pour l'ensemble des problèmes et préoccupations de santé mentale, y compris un soutien spécialement conçu pour aider les personnes qui doivent faire face à des maladies chroniques.

Dre Lori Ann Bless

chef du service clinique, MindBeacon

« Il est souvent difficile de faire face au diagnostic bouleversant d'une maladie chronique, comme le diabète, et de suivre le traitement continu qui l'accompagne. Par conséquent, la dépression est l'une des complications les plus courantes de la maladie chronique. Le diabète est une maladie chronique qui perdure toute une vie et doit être surveillée et gérée au quotidien. Sans un système de soutien approprié, il peut être très difficile d'y faire face et de suivre ce traitement continu. L'intégration de MindBeacon dans le parcours du patient pour traiter la santé mentale et la maladie chronique ensemble permet de mieux soutenir le patient de manière holistique et d'obtenir de meilleurs résultats de santé globaux. »

L'engagement de Sanofi Canada envers le diabète

Un diagnostic de maladie chronique, comme le diabète, est souvent accompagné d'un niveau élevé d'incertitude, de changements de mode de vie et de nouveaux traitements. Sanofi Canada s'engage à s'associer aux professionnels de la santé et aux personnes vivant avec le diabète pour leur fournir des soins et un soutien optimaux. S'appuyant sur son héritage et ses antécédents solides dans le domaine du diabète, avec une approche adaptable de son travail, l'engagement de Sanofi Canada à aider les Canadiens vivant avec le diabète va bien au-delà de la médecine. Nous travaillons d'arrache-pied pour combler les lacunes et faire en sorte que les besoins des personnes atteintes de diabète passent en premier, leur permettant ainsi de bien vivre et de prendre en charge leur maladie de façon simple et pratique.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et en 2020, nous avons investi plus de 145 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les occasions d'affaires à l'échelle du pays.

À propos de MindBeacon

MindBeacon offre un continuum de soins de santé mentale qui comprend des ressources psychopédagogiques et de bien-être autoguidées, un soutien entre pairs, des programmes de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) guidés par un thérapeute et des séances de thérapie en direct, le tout offert virtuellement par l'intermédiaire de sa plateforme sécurisée et privée. En tant que l'une des premières plates-formes numériques disponibles sur le marché à offrir une thérapie cognitivo-comportementale assistée par Internet au Canada, le service professionnel de MindBeacon est conçu autour des besoins des utilisateurs finaux, en fonction de leur santé et de leur mode de vie. En collaboration avec les employeurs, les compagnies d'assurance et les organismes gouvernementaux, MindBeacon offre des services qui sont accessibles, disponibles, abordables et, par-dessus tout, dont l'efficacité a été prouvée. MindBeacon transforme le paysage thérapeutique en mettant des soins professionnels à la disposition de chaque personne, peu importe quand, où et comment celle-ci choisit d'y accéder.

