SERGE BEAUCHEMIN NOMMÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION d'AXES.ai

MONTRÉAL, 14 juin 2022 /CNW/ - AXES.ai ("AXES" ou la "Compagnie") annonce la nomination de Serge Beauchemin au conseil d'administration. Monsieur Beauchemin occupera la poste de chef du comité de technologie, information et sécurité.

Serge Beauchemin est l'Associé directeur de AQC Capital, firme de placement en capital de risque bien connue au Québec pour son partenariat avec le réseau Anges Québec. M. Beauchemin affiche une feuille de route bien garnie à titre d'entrepreneur. À l'âge de 22 ans, il a cofondé 3-SOFT devenu l'un des plus importants revendeurs des produits Microsoft au Canada. L'entreprise a été vendue alors qu'elle dépassait les 75 millions de revenus. Sa passion pour l'entrepreneuriat l'a ensuite conduit à des investissements dans plusieurs projets qui sont devenues des entreprises bien connues au Québec, notamment les Strøm Spa, BonLook, Devolutions, Toast-Avanti et quelques autres. Son sens des affaires et ses fortes valeurs humaines sont révélés au grand public lors de sa participation à l'émission « Dans l'oeil du dragon » sur ICI Radio-Canada, durant six saisons consécutives.

"AXES est un fleuron dans le portefeuille de AQC Capital," a déclaré Serge Beauchemin. "Son rayonnement mondial et sa forte présence dans les comités internationaux qui déterminent les standards et réglementations dans son industrie font d'AXES un leader mondial dans sa niche. Je suis très heureux de me joindre au conseil d'administration afin de contribuer à la croissance et l'accélération de cette compagnie d'ici à très fort potentiel international."

"Nous sommes ravis que Serge ait accepté de se joindre au conseil d'administration d'AXES," stipule Guy Crevier, président du conseil d'administration d'AXES.ai. "AXES est dans un moment charnière de sa croissance. L'expérience et l'expertise de Serge seront des atouts inestimables aux succès futurs d'AXES."

À PROPOS d'AXES.ai

AXES.ai est une Fintech de classe mondiale, présente dans plus de 40 pays, dédiée à l'éradication du blanchiment d'argent, du jeu addictif et des activités illicites. AXES permet aux gouvernements, aux casinos et aux opérateurs de collecter en temps réel des données IoT basées sur la blockchain, l'intelligence artificielle et des solutions sans numéraire. AXES Fintech intègre l'ensemble du processus de paiement sans numéraire à boucle fermée et à boucle ouverte, via une application virtuelle pour caissiers, l'intégration aux kiosques et Butler, une application de portefeuille électronique avant-gardiste. AXES Média bénéficie d'une expérience multimédia interactive hautement engagée pour diffuser de la publicité, des annonces, des informations et du contenu interactif et est entièrement intégrée à l'expérience AXES sans numéraire. En fournissant des informations quantitatives en temps réel et exploitables, des applications sans numéraire complètement intégrées et des APPS sans limite, AXES est l'avenir de la gestion des informations de casino AUJOURD'HUI.

