La CIIE se prépare pour sa cinquième édition





SHANGHAI, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- « Forte de sa politique d'ouverture, de l'optimisation continue de l'environnement commercial et de sa forte résilience économique, la Chine restera une destination de choix pour les investissements dans les années à venir », ont déclaré des experts mondiaux lors du Forum économique mondial (FEM) 2022 à Davos, en Suisse.

La croissance économique stable de la Chine revêt une grande importance pour la reprise mondiale, a déclaré le président du FEM, Borge Brende, dans une récente interview. « Donc, à long et moyen terme, je suis assez optimiste sur l'économie de la Chine », a déclaré le président.

En plus de la taille économique de la Chine, les dirigeants d'entreprise ont également convenu que l'approche et l'engagement de la Chine en faveur de la mondialisation étaient aussi importants. Les dirigeants chinois ont réaffirmé à plusieurs reprises leur engagement en faveur de la mondialisation économique et du libre-échange, notamment lors de discours au FEM.

Plateforme majeure pour l'approvisionnement international, la promotion des investissements, les échanges culturels et la coopération ouverte, la China International Import Expo (CIIE) s'est tenue avec succès pendant quatre années consécutives et est largement considérée comme un bien public international pour la mondialisation économique et le système commercial multilatéral, ainsi que comme un vecteur essentiel pour la construction d'une économie mondiale ouverte et d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Depuis sa création en 2018, l'exposition a pris de l'ampleur et a gagné en influence. Par exemple, la superficie de son exposition commerciale est passée de 270 000 mètres carrés en 2018 à 366 000 mètres carrés en 2021, tandis que les trois premières éditions ont contribué à canaliser environ 30,5 milliards de dollars d'investissements étrangers dans 622 projets.

Selon un rapport sur l'exposition commerciale de la quatrième CIIE, qui s'est déroulée du 5 au 10 novembre 2021, plus de 2 900 entreprises de 127 pays et régions ont participé à l'exposition. Parmi elles, 622 entreprises sont originaires de pays situés le long de « la Ceinture et la Route », tandis que 125 sont originaires d'Europe centrale et orientale et 87 d'Afrique. Des stands gratuits ont été mis à la disposition des entreprises d'environ 30 pays les moins avancés lors de la quatrième CIIE.

Le rapport indique également que 274 entreprises leaders du secteur, dont certaines figurent sur la liste Global 500, ont participé à l'exposition de l'an dernier. Au cours de la quatrième CIIE, des contrats de principe d'une valeur de 70,72 milliards de dollars ont été conclus.

Alors que la CIIE entre dans sa cinquième année, les exposants multinationaux ont continué à exprimer leur espoir de participer à la cinquième édition du salon en novembre.

Lors d'une réunion en ligne organisée récemment par le Bureau de la CIIE, 15 dirigeants d'entreprise de haut niveau de différents comités industriels de la CIIE Enterprise Alliance ont exprimé leur confiance dans la lutte contre l'épidémie de Shanghai et dans la résilience du marché chinois.

« Face à des changements inédits en un siècle, nous constatons que la Chine n'a jamais cessé de mettre en oeuvre l'ouverture pour répondre aux défis de la pandémie ou aux turbulences de la situation mondiale. Elle a régulièrement fait progresser la CIIE annuelle, ce qui offre des opportunités plus larges pour les échanges de l'industrie et une plus forte confiance », a déclaré Jean-Christophe Pointeau, président de Pfizer Biopharmaceuticals Group China lors de la réunion en ligne.

Jean-Christophe Pointeau a ajouté que les produits de Pfizer sont devenus plus accessibles aux gens ordinaires en Chine et ont apporté des avantages à de nombreux patients chinois grâce à l'exposition annuelle.

Malgré la pandémie actuelle de COVID-19, la cinquième CIIE se tiendra du 5 au 10 novembre de cette année, comme prévu.

Le Bureau de la CIIE a récemment publié plusieurs mesures favorables pour aider les exposants à surmonter les difficultés de production et d'exploitation causées par la pandémie de COVID-19 et d'autres facteurs.

Par exemple, les exposants qui installent leurs propres stands auront droit à une subvention de 300 yuans (45,14 $) pour chaque mètre carré de leur espace d'exposition. Les subventions, qui ne doivent pas dépasser le coût d'installation du stand, peuvent être remboursées directement ou utilisées pour compenser les frais de stand à la sixième CIIE ou les coûts engagés pendant la cinquième CIIE, y compris les coûts des forums, des activités, des hôtels et des publicités.

La date limite d'inscription pour la cinquième CIIE a également été reportée au 31 juillet 2022.

À ce jour, plus de 75 % de l'espace d'exposition prévu pour la cinquième CIIE a été réservé. Plus de 250 sociétés Fortune Global 500 et leaders du secteur, ainsi que la plupart des 10 plus grandes entreprises mondiales des industries pharmaceutique, des équipements médicaux et de l'automobile ont confirmé leur participation à l'exposition.

L'ouverture est la marque de fabrique de la Chine contemporaine. La CIIE démontre la détermination de la Chine à étendre son ouverture de haut niveau, à partager les opportunités de développement avec le monde et à rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous.

Il est temps de saisir la myriade d'opportunités sur le marché chinois grâce à la CIIE. Assurez-vous de vous inscrire à la cinquième édition cette année. Cliquez ici pour vous inscrire : https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en&from=enpress

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1838116/Expo.jpg

