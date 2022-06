Le KGCI 2022 bisannuel de Bitget se termine avec la participation de près de 5 000 traders





SINGAPOUR, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, la première plateforme mondiale de trading social et de copy trading, est heureuse d'annoncer que le King's Cup Global Invitational (KCGI) 2022, son tournoi mondial bisannuel de trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, vient de se terminer avec la participation de 4 754 passionnés de trading.

Le tournoi KCGI se compose d'un Tournoi individuel et d'une Bataille en équipes, où les participants ont une chance de se partager une cagnotte de 200 BTC, soit 200 BTC de plus que lors de l'édition 2021. Pour le Tournoi Individuel, les traders peuvent briguer le titre de champion soit en fonction de leur gain soit en fonction de leur ratio gain/perte. Avec des compétences de trading exceptionnelles et une perspicacité aiguë, le trader vainqueur a triomphé sur ces deux champs de bataille avec un bénéfice total de 819906,47 USDT et un ratio gain/perte de 82689,36%, un écart considérable avec le trader arrivé en deuxième position.

« Le tournoi KCGI s'est terminé par un grand succès, grâce à l'enthousiasme de nos participants et au soutien phénoménal de notre communauté. En tant que leader mondial des marchés dérivés, Bitget est honoré d'offrir une plateforme qui permet aux traders chevronnés de démontrer leurs capacités et aux nouveaux traders d'aiguiser leurs compétences. C'est un lieu de compétition, et aussi un endroit pour apprendre et grandir, pour différents types de traders », a déclaré Gracy Chen, directrice générale de Bitget.

Elle a ajouté : « Grâce au talent et à la passion des traders, ce type d'événement permet une meilleure compréhension de l'investissement cryptographique et stimule le trading de produits dérivés cryptographiques. »

Le KCGI a fait ses débuts fin 2021 et a continué de susciter beaucoup d'attention de la part de la communauté Bitget. La période d'inscription pour cette dernière édition a été prolongée pour accueillir plus de participants au vu de l'écrasant taux de réponse depuis son lancement. En tant que partenaire cryptographique officiel de la Juventus, géant du football italien qui a plus de 120 ans d'histoire, du Galatasaray, club de football leader et historique en Turquie, ainsi que d'équipes d'e-sports telles que la Professional Gamers League (PGL) et Team Spirit, la deuxième équipe européenne de l'histoire à devenir championne du monde qui a remporté la plus importante cagnotte de l'histoire de l'e-sport d'un montant de 18 millions de dollars américains, Bitget est à l'avant-garde pour autonomiser le mouvement blockchain avec le soutien des mondes de la crypto, du sport et du jeu. À l'avenir, Bitget continuera de proposer des initiatives de trading innovantes et gratifiantes, associant le concept de jeu et de crypto, pour nos chers utilisateurs à travers le monde.

