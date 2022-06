/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique à l'intention des médias suivi d'une conférence de presse avec les ministres Mendicino et Champagne sur le dépôt de la Loi sur la cybersécurité/





OTTAWA, ON, le 13 juin 2022 /CNW/ - Les représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias sur le dépôt d'un projet de loi sur la cybersécurité. La séance d'information technique sera uniquement à titre d'information et non à des fins d'attribution. Les journalistes auront la possibilité de poser des questions.

La séance d'information technique restera sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse à 13 h 45 (HAE).

Après la séance d'information technique, les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, pour une conférence de presse.

Après l'annonce, les ministres Mendicino et Champagne répondront aux questions des médias.

Séance d'information technique à l'intention des médias (pas de caméras et pas d'attribution)

Date : mardi 14 juin 2022

Heure : 11 h 30 - 12 h 30 (HAE)

(par téléconférence seulement)

*Les trousses médias seront disponibles à 10 h 30 (HAE)



Les médias peuvent se connecter en utilisant les numéros ci-dessous. Les médias sont encouragés à se connecter 15 minutes avant le début de la conférence de presse.



Numéros d'appel des participants : 1-866-206-0153 / 613-954-9003

Code d'accès : 3869541#



Pour recevoir les documents d'information à l'avance, veuillez vous inscrire auprès des relations avec les médias de Sécurité publique ( [email protected] ). En s'inscrivant, les participants acceptent de garder les documents sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse du ministre.



Conférence de presse

Date : mardi 14 juin 2022

Heure : 13 h 45 (HAE)

Lieu : Foyer du 3e étage, l'édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, 111, rue Wellington , Ottawa ( Ontario )



Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales de distanciation physique. Les participants devront partager leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contacts. Le port du masque est obligatoire, surtout lorsqu'il n'est pas en mesure de maintenir une distance physique.



Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : Au sujet du coronavirus (COVID-19) | Santé publique Ontario (publichealthontario.ca), pratiquez un bon lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que la distanciation physique.

