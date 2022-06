CAE s'associe à Behaviour Interactif pour mettre en oeuvre de nouvelles solutions immersives numériques afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle





Ce partenariat stratégique permettra d'intégrer la technologie du jeu vidéo dans les solutions de formation à grande échelle

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Behaviour Interactif, l'un des plus importants concepteurs indépendants de jeux vidéo en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette entente, ces deux entreprises canadiennes, qui sont des chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs, combineront leur savoir-faire technologique afin de créer des solutions technologiques innovatrices.

De plus, Behaviour Interactif donnera à CAE un accès exclusif à des équipes multidisciplinaires essentielles liées au développement technologique des jeux vidéo. Ce partenariat permettra ainsi à CAE d'intégrer la technologie des jeux vidéo à ses produits de haute performance, afin de continuer à développer des technologies de formation immersive plus révolutionnaires que jamais.

Ce partenariat démontre également l'objectif constant de CAE de stimuler l'innovation canadienne conformément à ses engagements en vertu de la Politique des retombées industrielles et technologiques (ITB).

« Nous sommes ravis de nous associer à Behaviour Interactif pour accélérer la mise en oeuvre de nouvelles solutions immersives numériques qui permettront d'augmenter la sécurité et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Philippe Couillard, vice-président, Ingénierie mondiale. « CAE investit continuellement dans le développement de solutions de formation numériques immersives qui permettent la création de mondes virtuels de haute-fidélité qui sont ultra-réalistes; nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à renforcer la position de CAE en tant que leader mondial des technologies émergentes. »

« Ce partenariat confirme la pertinence de la vision de Behaviour Interactif qui, dès 2014, a mis en place une équipe dédiée à des services aux entreprises en dehors du jeu vidéo », a déclaré Dominique Lebel, vice-président principal de Behaviour Interactif. « Nous sommes impressionnés par la vision et les nouvelles technologies développées par CAE. C'est un privilège de collaborer avec leurs équipes pour concevoir des produits technologiques innovateurs. »

À propos de Behaviour Interactif

Fondé en 1992, Behaviour Interactif est le plus grand développeur et éditeur de jeux vidéo indépendant au Canada avec des bureaux à Montréal et à Toronto. Le studio, qui célèbre cette année son 30e anniversaire et compte plus de 900 employés à temps plein, a connu un immense succès avec sa propriété intellectuelle originale Dead by Daylight, comptant plus de 50 millions de joueurs dans le monde, sur toutes les plateformes. Behaviour détient des crédits de co-développeur pour certains des plus grands titres de l'industrie du jeu (tels que Assassin's Creed, Gears 5 et Tony Hawk Pro Skater 1 et 2) et s'est forgé une culture incomparable et primée au sein de l'industrie du jeu. Lauréat du prix Enterprise Fast 15, désigné l'une des entreprises les mieux gérées par Deloitte Canada et classé parmi les meilleurs endroits où travailler au pays par GamesIndustry.biz en 2021, Behaviour est un studio de développement de premier plan qui favorise la croissance des carrières et le développement des talents au sein de l'industrie du jeu. Behaviour compte parmi ses partenaires certaines des plus grandes marques au monde, notamment Microsoft, Nintendo, Sony et bien d'autres. Pour plus d'information, consulter le site: bhvr.com.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise de haute technologie, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans 190 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

