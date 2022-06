Prix du Québec - Le premier ministre annonce la création du prix René-Lévesque





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est heureux d'annoncer la création d'un nouveau Prix du Québec : le prix René-Lévesque en journalisme. Le premier ministre en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion du coup d'envoi de l'Année Lévesque.

Le 100e anniversaire de naissance de feu René Lévesque, ancien premier ministre marquant, journaliste et fervent nationaliste, sera souligné le 24 août 2022.

Le prix René-Lévesque devient ainsi la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec à une personne pour sa contribution remarquable au domaine du journalisme. Dès 2023, il sera accordé annuellement à une ou un journaliste ayant significativement contribué à accroître le rayonnement de l'information ou grandement enrichi la qualité de l'information ou de la profession journalistique au Québec.

Citations

«?René Lévesque a été le Québécois le plus important du XXe siècle et l'un des plus marquants de l'histoire du Québec. Ses paroles, ses actions et ses prises de position ont marqué une génération et continuent d'inspirer les Québécois de tous les âges et de toutes les origines. S'il n'avait eu que sa carrière journalistique, René Lévesque serait déjà parmi les grands. Je suis très heureux d'annoncer la création d'un prix de journalisme qui va porter son nom. C'est une belle manière d'immortaliser la contribution de René Lévesque au journalisme québécois.?»

François Legault, premier ministre du Québec

« La création de ce prix rêvet un sens particulier cette année alors qu'on souligne le 100e anniversaire de naissance de M. René Lévesque et de tout son apport au Québec. C'est d'autant plus important de souligner tout l'apport des journalistes québécois en ces temps où le monde n'a jamais eu autant besoin d'une information de qualité. ?Le prix René-Lévesque contribuera à faire valoir le talent et les réalisations remarquables d'un journaliste québécois quel qu'en soit le média, et ce, sur la scène tant nationale qu'internationale.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Les Prix du Québec représentent la plus haute distinction décernée par l'État québécois dans les domaines de la culture et de la science.

Ils soulignent l'oeuvre ou la carrière remarquable de celles et ceux qui contribuent à l'essor de leur domaine d'activités, qui repoussent les limites de la connaissance et qui contribuent au rayonnement du Québec à l'échelle internationale.

Liens connexes

Prix du Québec

Fondation René-Levesque

