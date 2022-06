Le ministère de la Santé et des Services sociaux bloque l'annonce et la mise en place des conversions des horaires de faction en horaires à l'heure.





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ), dénonce de façon vigoureuse que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), via la direction des services préhospitaliers, bloque l'annonce des conversions d'horaires de faction en horaires à l'heure pour les secteurs où les paramédics sont représentés par la FPHQ et d'autres syndicats. Seule la FSSS-CSN a été mise au courant des accréditations qui seront transformées, celle-ci l'a appris dès qu'elle a accepté une entente de principe pour le renouvellement de sa convention collective. Il est odieux, de la part du MSSS, d'ainsi lier des conversions d'horaires au renouvellement des conventions collectives. Les horaires de faction causent des délais d'intervention, des bris de service, une pénurie de main-d'oeuvre et empêchent l'attraction de paramédics aux endroits où ils sont présents pour la plupart, en région.

La population est ainsi prise en otage de négociations qui vont perdurer, le MSSS sait quels horaires seront transformés partout au Québec et le directeur général de la Direction des services préhospitaliers du MSSS, monsieur Paul Levesque, se refuse à transmettre ces informations et à appliquer les conversions d'horaires. Interpellé à ce sujet depuis plus de deux mois par la FPHQ, il s'y refuse toujours. Nous invitons donc les journalistes à poser la question à monsieur Levesque, il en va de la sécurité de la population au-delà des considérations de négociation de conventions collectives.

N.B. L'horaire de faction est un horaire où le paramédic est de garde 7 jours/14 jours, 24h/24h (rémunéré 11.43h par 24h) et se rend à l'ambulance pour ensuite se diriger sur le lieu de l'appel. Il peut être à 5 minutes de trajet de l'ambulance, ce qui allonge les délais de temps réponse de plus de 5 minutes.

