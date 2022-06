Exploration Brunswick agrandit son portefeuille pour le lithium au Québec avec de nouvelles propriétés à la Baie-James





MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété l'acquisition d'autres champs de pegmatites dans la région de la Baie-James au Québec. En tout, environ 810 claims répartis en 22 blocs et totalisant 42 892 hectares ont été jalonnés et sont regroupés sous le projet James Bay Lithium. Tous les claims sont situés à moins de 45 kilomètres du réseau routier de la Baie-James.



La région de la Baie-James est riche en lithium en contexte de roche dure et englobe de nombreux indices de spodumène, quatre gîtes avec des ressources définies (Whabouchi de Nemaska Lithium, Rose de Critical Element, Cyr d'Alkem et Moblan de Sayona), ainsi que de plus récentes découvertes comme Corvette (Patriot Batteries Metal). La position de terrain de la Société à la Baie-James couvre environ 65 grands dykes de pegmatite dont l'étendue latérale varie entre 900 et 7 000 mètres, ainsi que des douzaines de plus petits dykes.

Ceci porte l'inventaire de grands dykes de pegmatite de type S de la Société, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, à un total de 125, certains champs de dykes à la Baie-James, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse étant associés à des valeurs anomales en lithium dans des tills, des échantillons choisis ou des sédiments de fonds de lacs. Les pegmatites de type S pourraient potentiellement constituer une sous-classe de pegmatites évoluées (de type LCT) qui encaissent de la minéralisation économique en lithium (spodumène). Des travaux de prospection de reconnaissance ont débuté sur cet inventaire interprovincial et se poursuivront tout au long des saisons de terrain en 2022 et 2023.

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nos importants travaux de compilation continuent de mettre en lumière de nouvelles opportunités alors que nous détenons désormais le plus grand portefeuille de propriétés d'exploration préliminaire pour le lithium au Canada. Ces cibles générées présentent un très fort potentiel pour le lithium et englobent plus de 125 pegmatites d'envergure kilométrique. Très peu de sociétés génèrent en continu des projets d'exploration préliminaire pour le lithium de roche dure d'envergure régionale, et je suis confiant que notre approche d'exploration systématique mènera à une découverte significative. »

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Robert Wares, géo., président du conseil et chef de la direction d'Exploration Brunswick inc., et géologue professionel enregistré au Québec.

La Société est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l'étain, le nickel et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d'exploration préliminaire pour le lithium dans l'Est du Canada.

