La société montréalaise de solutions TI Genatec nomme Mario Chartouni directeur de la transformation numérique





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Fournisseur de services informatiques, de solutions de gestion des affaires et de cybersécurité, la société montréalaise Genatec annonce aujourd'hui la nomination de Mario Chartouni à titre de directeur de la transformation numérique. Ce nouveau poste au sein de Genatec vise à soutenir la croissance marquée de l'entreprise au Canada.

« L'arrivée de Mario dans notre équipe sera l'occasion d'accélérer les prochaines étapes de notre développement, tout en consolidant nos acquis », souligne Naji Nader, président et fondateur de Genatec. « Son expertise reconnue en matière de planification et d'orientation stratégiques, de gouvernance, de relations avec les clients et fournisseurs, d'analyse et d'intelligence d'affaires constitue des atouts précieux pour notre équipe et nos partenaires. »

Durant trois décennies, essentiellement au Liban, Mario Chartouni a occupé plusieurs postes clés liées aux technologies de l'information. Il a été directeur des systèmes d'information chez AXA et LibanPost et directeur du département informatique chez Bankers Assurance. Il est diplômé des universités CY Cergy Paris et Saint-Joseph de Beyrouth.

« Je connais Genatec et son président depuis plusieurs décennies. J'ai donc pu apprécier la formidable évolution de l'entreprise, destinée à connaître une croissance organisationnelle et structurelle significative au cours des prochaines années, en raison du savoir-faire et du dynamisme des équipes en place. Notre mission collective consistera à optimiser certaines pratiques, tout en veillant à répondre à une hausse de talents et de clients », commente le nouveau directeur de la transformation numérique.

« Notre équipe est heureuse d'ajouter l'expertise d'un spécialiste aguerri et reconnu dans son secteur. Genatec a vu les demandes affluer, particulièrement en raison de la puissante accélération informatique au sein des organisations depuis le début de la pandémie », commente Anthony Nader, ingénieur informatique et fils du fondateur.

Fondée en 1998 par l'actuel président de l'entreprise, Naji Nader, Genatec opère depuis ses bureaux de Montréal et d'Ottawa. Elle déploie son important réseau d'experts consultants dans plusieurs provinces et villes du Canada, dont à Toronto, Gatineau et Québec.

En proposant des solutions vouées à l'optimisation de la productivité et de la gestion des coûts, Genatec aide les entreprises à réduire jusqu'à 50 % leurs dépenses en technologies de l'information. Sa clientèle est principalement active dans les secteurs manufacturiers, de la vente au détail, des services, de la distribution, de l'alimentation, de l'immobilier et de l'hôtellerie.

À propos de Genatec

Genatec est un leader en services TI, web, marketing, cybersécurité et en solutions d'affaires pour les PME canadiennes. Fondée en 1998 par Naji Nader, l'entreprise d'une centaine d'employés amplifie la performance et la productivité numérique de plus de 1500 clients actifs au Canada. Ses services personnalisés appliquent un éventail de solutions et de logiciels, principalement destinés aux PME.

