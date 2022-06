/R E P R I S E -- Avis aux médias - Un an après le dépôt du Rapport Laurent, l'APTS fera le point sur la situation dans les centres jeunesse/





MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Plus d'un an après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (Rapport Laurent), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) fera un état de la situation sur les conditions de travail et d'exercice dans les centres jeunesse du Québec.

Pour l'occasion le président de l'APTS, Robert Comeau, sera accompagné du responsable du dossier de la protection de la jeunesse, Sébastien Pitre, ainsi que d'une intervenante en centre jeunesse.

Aide-mémoire

Quoi : Bilan de l'APTS sur la situation dans les centres jeunesse



Quand : Le 14 juin à 13 h 15



Où : Salon Jacques-L'Archevêque Tribune de la Presse Édifice André-Laurendeau 1050, rue des Parlementaires Québec, QC



Qui : Robert Comeau, président de l'APTS Sébastien Pitre, trésorier de l'APTS et responsable du dossier de la protection de la jeunesse Une intervenante en centre jeunesse

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65?000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 06:30 et diffusé par :