AVIS MÉDIA - Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal, Cogir Immobilier et Pomerleau invitent les médias au dévoilement officiel d'un projet de développement unique





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Ivanhoé Cambridge, la Ville de Montréal, Cogir Immobilier et Pomerleau ont le plaisir de vous convier au dévoilement officiel d'un projet unique de développement à usage mixte (résidentiel, commercial et bureau) qui viendra revaloriser et transformer un secteur situé à l'intersection du Vieux-Montréal et de Griffintown. L'annonce aura lieu en présence de Benoit Dorais, Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

À cette occasion, les partenaires présenteront les principales composantes de ce projet gagnant du concours international Reinventing Cities de l'organisation C40 et dévoileront des rendus architecturaux.

QUAND : Le 14 juin 2022

10 h 45 : Arrivée des invités

11 h?: Allocutions et pelletée de terre

OÙ : : 995 Rue de la Commune Ouest, Montréal, QC H3C 4H5

PRISES DE PAROLE :

Benoit Dorais , Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

, Vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques Élise Proulx, Cheffe, Développement économique, Québec, Ivanhoé Cambridge

Stéphane Côté, Associé, Président Division Grands Projets, Cogir Immobilier

Martin Jacques , Vice-président exécutif - Bâtiment Québec, Pomerleau

À propos d'Ivanhoé Cambridge



Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 200 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à 69 G$ CA au 31 décembre 2021. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), un groupe mondial d'investissement. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

SOURCE Ivanhoé Cambridge Inc.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :