Une petite entreprise canadienne sur quatre a été lancée durant la pandémie, selon une nouvelle étude d'Intuit QuickBooks





La génération Z et les milléniaux représentent plus de la moitié des entrepreneurs (57 %) qui ont créé ces nouvelles entreprises.

TORONTO, le 14 juin 2022 /CNW/ - Intuit (Nasdaq : INTU), la plateforme technologique mondiale qui offre TurboImpôt , QuickBooks , Mint , Credit Karma et Mailchimp , a annoncé aujourd'hui la publication des conclusions d'une nouvelle étude de QuickBooks qui révèle que le quart des petites entreprises canadiennes (24%) ont été lancées au cours des deux dernières années, malgré de nombreux défis sociétaux et économiques.

Une nouvelle étude auprès d'entrepreneurs canadiens, La nouvelle génération d'entrepreneurs au Canada 2022, révèle que les nouveaux entrepreneurs qui ont lancé leur entreprise au cours des deux dernières années sont près de deux fois plus susceptibles de détenir plusieurs entreprises que ceux qui se sont lancés en affaires il y a plus de deux ans (51% versus 29%). Plus d'un quart (27%) des nouveaux entrepreneurs ont déclaré que le besoin d'augmenter leurs revenus pour contrer l'inflation croissante les incitait à avoir des sources de revenu multiple, contre 16 % des propriétaires d'entreprise établis.

Le lancement de plusieurs entreprises est une stratégie parmi d'autres, comme la vente à travers les médias sociaux, qui a été payante pour plusieurs de ces nouveaux entrepreneurs ambitieux. Ceux qui avaient perdu leur emploi avant de se lancer en affaires touchaient un salaire moyen de 85 900 $, et pourtant près des deux tiers (63%) font aujourd'hui plus d'argent en tant que propriétaires d'une petite entreprise que dans leur ancien poste.

Même si l'argent est un facteur de motivation important, ces nouveaux entrepreneurs sont fréquemment animés par le désir d'être leur propre patron. 82% des Canadiens qui ont lancé leur entreprise au cours des deux dernières années déclarent que la liberté que leur confère la vie d'entrepreneur est plus importante que le salaire, et trois sur quatre (73%) affirment même qu'ils n'abandonneraient jamais ce mode de vie pour reprendre un emploi traditionnel.

Malgré la menace d'une récession et d'une inflation croissante, la majorité des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise au cours des deux dernières années sont optimistes quant à la réussite de leur activité (90%) et se sentent bien préparés pour faire face à au futur (85%). Et ils ont de bonnes raisons de l'être, compte tenu notamment de la croissance de leur secteur (49%), de l'augmentation des ventes au fil du temps (41%) et de leur aisance à utiliser les outils technologiques modernes pour exploiter leur entreprise (38%).

« Nous entreprenons un nouveau chapitre stimulant au pays et nous assistons à des bouleversements importants dans notre façon de travailler, de vivre et de communiquer », a déclaré David Marquis, vice-président et directeur national d'Intuit Canada. « Les entrepreneurs canadiens ne se contentent pas de vivre ce changement, ils le dirigent. Nous assistons à l'émergence de nombreuses nouvelles entreprises malgré les défis économiques et sociétaux et il est inspirant de voir comment l'adversité a ouvert la voie à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Avec les bons outils et la bonne technologie, nous avons bon espoir que cette génération croissante d'entrepreneurs continuera à prospérer. »

Autres conclusions de l'étude

Les sources de revenu multiple sont aussi des entreprises : Les trois quarts des propriétaires de petites entreprises canadiens exploitent leur entreprise à temps plein (75 %), alors que le quart restant considère leur entreprise comme une autre source de revenu (25%).

Les trois quarts des propriétaires de petites entreprises canadiens exploitent leur entreprise à temps plein (75 %), alors que le quart restant considère leur entreprise comme une autre source de revenu (25%). Les entrepreneurs exploitent plusieurs entreprises pour plusieurs raisons : Les principales motivations de détenir plusieurs entreprises sont le désir d'avoir plusieurs sources de revenus (57 %), un intérêt pour plusieurs secteurs (46 %) et l'envie de relever un défi personnel (34%).

Les principales motivations de détenir plusieurs entreprises sont le désir d'avoir plusieurs sources de revenus (57 %), un intérêt pour plusieurs secteurs (46 %) et l'envie de relever un défi personnel (34%). L'inflation et l'incertitude économique restent une préoccupation : Au sein de la petite partie des entrepreneurs qui sont pessimistes quant au succès futur de leur entreprise (14 %), les principales raisons sont l'état de l'économie (60 %), la hausse des coûts due à l'inflation (59%) et la difficulté à fixer le prix de leurs produits ou services de manière compétitive en raison de la hausse des coûts (52 %).

Pour en savoir plus sur les résultats de l'étude, consultez-le : quickbooks.intuit.com/ca/resources/news/la-nouvelle-generation-dentrepreneurs-au-canada

À propos de l'étude

Le sondage a été réalisé auprès des membres du panel Angus Reid au nom d'Intuit QuickBooks Canada. Il comprenait une enquête-omnibus de deux questions auprès d'un échantillon de 1 503 répondants représentatif de la population du pays pour rendre compte de l'évolution de l'entrepreneuriat depuis un an au Canada, ainsi qu'un sondage en ligne de 10 minutes auprès d'un échantillon de 645 propriétaires de petites entreprises canadiens pour mieux comprendre l'augmentation du nombre d'entrepreneurs au Canada, découvrir leur approche en matière de ventes, leur utilisation de la technologie et leurs plans d'affaires pour l'avenir. Les deux études ont été effectuées en français et en anglais. Elles se sont déroulées en ligne entre le 26 avril et le 4 mai 2022.

