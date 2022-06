PRENEZ L'ESCAPADE - Pour le plaisir de vivre une expérience rassembleuse





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - En partenariat avec le gouvernement du Québec, le Conseil québécoise du patrimoine vivant (CQPV) lance 25 festivals trad - Prenez l'Escapade, une bannière regroupant 25 événements qui se tiendront à la grandeur du Québec, de juin à novembre 2022 avec comme ambassadeur l'auteur et comédien Fabien Cloutier.

Le lancement de cette bannière permettra au public friand d'expérience unique d'orchestrer leur découverte à travers le Québec des traditions d'ici et d'ailleurs par la musique, la danse, le conte et les savoir-faire artisanaux. Le 25festivals.com deviendra le point de chute pour découvrir et redécouvrir les événements de culture trad du Québec en 2022.

Le trad d'ici et d'ailleurs

Tout au long de l'année, les nombreux festivaliers pourront aller à la rencontre des meilleurs groupes de musique trad et de conteurs renommés qui s'unissent pour les faire chanter, danser et voyager. Ils y verront des performances issues de différentes expressions d'un art transmis de génération en génération. Voici une fort belle occasion de découvrir la culture trad d'ici et d'ailleurs, y compris les cultures autochtones, de croiser le chemin de gens qui ont soif de rencontres musicales traditionnelles et de veillées mémorables.

Les fins de soirées de nombreux événements y sont particulièrement réjouissantes. Il n'est pas rare de voir les artistes et le public se côtoyer lors d'une session musicale improvisée au son du violon et de l'accordéon.

25 festivals trad - Prenez l'Escapade... pourquoi ne pas y aller ?

« La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous investissons 400?000 $ dans les activités du Conseil québécois du patrimoine vivant. Les Québécois sont fiers de leur héritage et l'initiative du CQPV leur permettra de mieux comprendre toute la beauté de nos traditions culturelles! Les 25 festivals partenaires nous permettront d'expérimenter une foule d'activités traditionnelles. En plus de faire rayonner la culture québécoise, ce projet répond à notre volonté de faciliter l'accès aux éléments de notre patrimoine immatériel. »

- Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« L'Escapade fera découvrir notre patrimoine vivant et invitera l'ensemble de la population à participer aux nombreux festivals de musique, de danse traditionnelle, de conte et autres savoir-faire traditionnels partout au Québec. L'aide financière du ministère de la Culture et des Communications contribuera à relancer notre secteur grandement affecté par la pandémie. Il s'agit d'un montant fort apprécié. »

- Carl-Éric Guertin, président du CQPV

« Me semble que ça fait du bien de pouvoir prendre l'escapade, quelque part entre une fête de voisins pis le jam du réveillon de la belle saison. 25 festivals trad, c'est la brochette de belle culture sur un BBQ qui réchauffe les coeurs! »

- Fabien Cloutier, ambassadeur

Le Conseil québécois du patrimoine vivant

Le CQPV a pour mission de voir au développement des différents domaines de la culture traditionnelle et du patrimoine immatériel (ou vivant) des collectivités. Il vise à favoriser l'appropriation des éléments de culture de tradition orale et gestuelle par la communauté. Pour en savoir plus : patrimoinevivant.qc.ca

Le projet 25 festivals trad - Prenez l'Escapade est réalisé grâce au soutien financier du CQPV et de chacun des festivals participants. Le CQPV tient à remercier ses partenaires et collaborateurs, qui ont rendu possible ce projet.

