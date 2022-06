Leucan célèbre ses 44 ans avec une belle nouvelle - Marie-Mai renouvèle son engagement à titre de marraine de l'Association





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 15 juin marque une date importante pour Leucan, qui célèbre 44 années d'expertise en accompagnement et en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille. Pour l'occasion, l'Association est fière d'annoncer le retour de sa marraine, Marie-Mai. L'auteure-compositrice-interprète a en effet accepté de renouveler son engagement auprès de Leucan pour les trois prochaines années.

Marie-Mai s'implique auprès des enfants atteints de cancer depuis 2017 et elle le fait à titre de marraine de Leucan depuis 2019. Marie-Mai constate l'impact positif de Leucan en recherche clinique en oncologie pédiatrique, ainsi que l'importance des services offerts :

« Depuis le début de mon engagement auprès de Leucan, je vois de mes propres yeux le travail essentiel de l'équipe et des bénévoles pour soutenir les enfants atteints de cancer, depuis maintenant 44 ans. Je constate aussi l'impact que l'Association a, au quotidien, dans la vie de ces familles. C'est un honneur pour moi de pouvoir continuer à soutenir Leucan dans cette mission », témoigne Marie-Mai.

Leucan, une présence essentielle auprès des enfants atteints de cancer et de leur famille

Fondée en 1978, Leucan est née d'un désir d'accroître le taux de guérison et d'améliorer le mieux-être des enfants atteints de cancer. En 44 ans, Leucan a accompagné plus de 20 000 membres à travers cette difficile épreuve. Aujourd'hui, Leucan est le principal bailleur de fonds en recherche clinique en oncologie pédiatrique. Elle a contribué à faire progresser le taux de survie de 15 % à plus de 82 %, en plus d'aider financièrement les familles et alléger leur souffrance.

« Au cours des 44 dernières années, Leucan a développé une expertise inégalée en accompagnement et en soutien, favorisant le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille. Le soutien et les services offerts à travers la province permettent aux familles de concentrer leurs énergies sur la qualité de vie de leur enfant. C'est la raison d'être de l'Association. », souligne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Événements à surveiller au calendrier de Leucan prochainement :

La sortie du cahier spécial sur Les Audacieuses 2022 dans le magazine ELLE Québec le 16 juin 2022 ;

Le Défi têtes rasées MD Leucan, présenté par PROXIM tout au long de l'année ; plusieurs dates disponibles, détails au www.tetesrasees.com ;

Plusieurs autres activités à travers la province, détails au www.leucan.qc.ca.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

