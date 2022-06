Les îles maltaises rouvrent pour l'été, les restrictions COVID-19 supprimées





LA VALETTE, Malte, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Les îles maltaises rouvriront pour l'été 2022 sans restriction, toutes les règles COVID-19 en place depuis 2021 étant assouplies ou complètement supprimées.

Les chiffres actuels de la COVID-19 à Malte sont à moins d'un pour cent de ce qu'ils étaient au plus fort de la pandémie. Plus de 90 % des résidents de l'île maltaise ont été complètement vaccinés, et près de 80 % d'entre eux ont également reçu un rappel, faisant de Malte l'une des destinations estivales les plus sûres d'Europe.

Les pays ne seront plus classés comme rouge ou rouge foncé

Pour l'été 2022, les voyages à Malte ne dépendront que de l'immunité de la personne, car les pays ne seront plus classés en rouge ou en rouge foncé. Si le visiteur a été complètement vacciné, s'est remis du COVID-19 au cours des six derniers mois ou présente un test COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures pour le PCR et 24 heures pour le test rapide avant son arrivée, il n'y aura pas besoin de quarantaine de quelque nature que ce soit.

Le PCR et les tests rapides sont considérés comme étant également valables à des fins de voyage. Si l'un de ces documents n'est pas présenté à l'arrivée, une quarantaine obligatoire de 10 jours s'appliquera, réduite à 7 jours suite à un test négatif.

L'exigence de documentation susmentionnée ne s'applique pas aux enfants de moins de six ans pour le moment, et à partir du lundi 6 juin, elle ne sera plus obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Les masques sont supprimés des paramètres intérieurs et extérieurs

Outre l'assouplissement de ces règles, il n'est également plus nécessaire de porter un masque de quelque nature que ce soit sur les vols à destination de Malte, ainsi que dans tous les environnements intérieurs ou extérieurs à l'arrivée, les hôpitaux étant la seule exception.

La même règle s'applique également aux évènements à Malte . Les restrictions de places assises ont été supprimées et les capacités maximales des espaces de réunion publics ont été rétablies à leurs limites d'avant la COVID-19.

Les formulaires de localisation des passagers pour ceux qui arrivent en Europe sur des vols appartiennent également au passé, mais assurez-vous toujours de vérifier auprès de votre compagnie aérienne spécifique pour voir si elle a d'autres exigences que vous pourriez avoir à respecter.

Les évènements, festivals et fêtes sont revenus en force

Le mois de juin commence avec le Festival international des arts de Malte où le public peut s'attendre à des évènements musicaux, des productions théâtrales et d'autres arts visuels, ainsi que le Festival international du vin pour les connaisseurs qui souhaitent déguster du vin de Malte et du reste du monde.

Le mois de juillet s'étendra sur les évènements musicaux, avec le chanteur pop primé Lewis Capaldi sur scène, un concert Classic Rock Anthems avec 20 chansons à succès jouées par le BBC Concert Orchestra et la 32ème incarnation du Malta's Jazz Festival .

Pour les fans qui préfèrent les dernières nouveautés en matière de musique populaire, le festival de musique Isle of MTV 2022 aura lieu sur la place Il-Fosos le 19 juillet. Les têtes d'affiche incluent le chanteur/humanitaire/entrepreneur French Montana et le DJ de renommée internationale Marshmello, qui monteront chacun sur scène et interpréteront leurs plus grands succès.

Il est clair que Malte est plus que prête à accueillir à nouveau le monde et enfin à revenir à la normale après la pandémie - quelque chose qui plaît à la fois aux citoyens maltais et aux touristes.

Pour organiser vos vacances et voir les vols disponibles, consultez la page de réservation de VisitMalta pour commencer à planifier votre voyage à Malte .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1837309/Visit_Malta.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpg

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur le lien ci-après : https://www.multivu.com/players/uk/9058751-the-maltese-islands-reopen-for-summer-covid-restrictions-removed/

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 04:00 et diffusé par :