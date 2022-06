MOET HENNESSY NOMME UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATION





PARIS, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Nous avons le plaisir d'annoncer la nomination de Jean-Martial Ribes au poste de Vice-Président Communication de Moët Hennessy, à compter du 14 juin 2022. Il reportera directement à Philippe Schaus, Président-directeur général de Moët Hennessy, et sera membre du comité de direction.

Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Martial prendra la direction de l'équipe centrale du département Communications & Evénements, actuellement dirigée par Anne-Catherine Grimal, ainsi que la direction fonctionnelle de l'ensemble des départements de communication de nos Maisons, nos Régions et Marchés.

« Je suis heureux d'accueillir Jean-Martial chez Moët Hennessy. Il nous aidera à poursuivre notre mission d'élaboration d'expériences exceptionnelles et de stratégies de communication pour notre groupe et nos vingt-cinq Maisons à travers le monde. Je tiens également à remercier Anne-Catherine pour toutes ces années de collaboration, notamment pour avoir imaginé et réalisé des événements uniques qui ont laissé des souvenirs indélébiles à nos propres équipes, partenaires et clients », a déclaré Philippe Schaus en annonçant cette nomination.

Jean-Martial Ribes a 30 ans d'expérience dans la construction et la gestion d'opérations de communication performantes et rentables dans les secteurs haut de gamme. Il est diplômé en sciences politiques et marketing de l'Université Clark dans le Massachusetts, ainsi qu'en marketing de l'Université Kansai Gaidai au Japon. Il a ensuite vécu aux États-Unis, où il a occupé successivement des postes de direction dans des agences de communication internationales, notamment chez Ketchum où il a été également vice-président des opérations globales pour la zone Europe.

Expert en Communication Corporate, Lifestyle et de Crise, Jean-Martial est Directeur Général Communication du club Paris Saint-Germain depuis 2014 ainsi que Directeur de la Communication de Qatar Sport investments.

Anne-Catherine Grimal, après 25 ans au sein des Maisons de LVMH et chez Moët Hennessy, a décidé de prendre sa retraite et de continuer son activité en tant que consultante indépendante en communication et continuera à accompagner Moët Hennessy au cours de différentes missions.

Moët Hennessy, la division Vins & Spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire avec lequel elles sont créées. Depuis de nombreuses années, Moët Hennessy s'engage dans son programme environnemental et social, Living Soils Living Together.

Ao Yun, Arbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

