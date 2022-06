CDNetworks lance une nouvelle solution d'accès Zero Trust





SINGAPOUR, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- CDNetworks, leader mondial en RDC, en informatique de périphérie et en sécurité du cloud, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle solution d'accès Zero Trust : Entreprise Secure Access (ESA). L'ESA a été entièrement construit pour moderniser les entreprises avec un accès à distance sécurisé aux applications et aux services, et pour établir un environnement de réseau hybride sécurisé, efficace et facile à utiliser.

L'ESA est un service cloud basé sur un Software-Defined Perimeter (SDP) et une architecture Zero Trust. L'ESA vérifie l'identité de l'utilisateur, la sécurité des appareils et le comportement des utilisateurs afin de les authentifier avant d'autoriser l'accès aux applications d'entreprise. L'ESA protège également les applications contre les cyberattaques en protégeant l'adresse IP et le port à l'aide d'une passerelle de sécurité.

« Depuis la pandémie, les organisations se démènent pour résoudre les problèmes d'accès à distance, c'est pourquoi l'adoption de la solution Zero Trust Network Access a considérablement augmenté, a déclaré Doyle Deng, directeur de la gestion de produits de CDNetworks. Avec la mise en oeuvre de Zero Trust Network Access, notre accès sécurisé d'entreprise garantit un accès à distance sécurisé qui s'adapte efficacement aux infrastructures de sécurité modernes et prend en charge les environnements de travail hybrides tout en protégeant les applications, les appareils et les données de l'entreprise. »

Ancrée dans une architecture Zero Trust, l'Entreprise Secure Access de CDNetwork fournit de puissants avantages aux organisations :

Accès au réseau Zero Trust. Vérifie l'identité de l'utilisateur, la sécurité de l'appareil et le comportement de l'utilisateur pour assurer un accès à distance sécurisé aux applications d'entreprise par des personnes authentifiées.

Vérifie l'identité de l'utilisateur, la sécurité de l'appareil et le comportement de l'utilisateur pour assurer un accès à distance sécurisé aux applications d'entreprise par des personnes authentifiées. Contrôle d'accès modulable. Adapte efficacement les politiques de contrôle d'accès en évaluant le comportement des utilisateurs, l'identification, la sécurité des appareils et les renseignements d'intérêt cyber pour protéger les applications d'entreprise.

Adapte efficacement les politiques de contrôle d'accès en évaluant le comportement des utilisateurs, l'identification, la sécurité des appareils et les renseignements d'intérêt cyber pour protéger les applications d'entreprise. Applications et données sécurisées. Crypte les transmissions de données, protège les ressources à l'aide d'une passerelle de sécurité et protège les applications avec un pare-feu basé sur le cloud qui protège les applications Web.

Crypte les transmissions de données, protège les ressources à l'aide d'une passerelle de sécurité et protège les applications avec un pare-feu basé sur le cloud qui protège les applications Web. Connecter le réseau d'accès hybride. Intègre les applications d'entreprise, SaaS, cloud et sur serveur local en une seule plateforme sécurisée et uniforme, quel que soit l'endroit où les applications sont hébergées.

Intègre les applications d'entreprise, SaaS, cloud et sur serveur local en une seule plateforme sécurisée et uniforme, quel que soit l'endroit où les applications sont hébergées. Accélérer l'accès aux applications. Accélère l'accès à distance et les transmissions de données grâce à un réseau mondial pour garantir un accès rapide et sécurisé aux applications.

Accélère l'accès à distance et les transmissions de données grâce à un réseau mondial pour garantir un accès rapide et sécurisé aux applications. Gestion flexible. Offre une plateforme facile à gérer pour la configuration et la maintenance des applications et des utilisateurs, individuellement et en lots.

Faites une demande d'essai gratuit pour découvrir comment l'ESA permet à vos employés de rester productif sur n'importe quel appareil, sans exposer vos applications et votre réseau aux cybermenaces.

À propos de CDNetworks

En tant que fournisseur mondial de RDC et de services informatiques en périphérie de réseau, CDNetworks propose des solutions d'informatique en cloud et en périphérie de réseau d'une rapidité inégalée, en latence basse, sécurisées et fiables. Nos divers produits et services comprennent la performance Web, la fourniture de médias, les applications d'entreprise et la sécurité cloud, qui sont tous conçus pour stimuler l'innovation des entreprises.

