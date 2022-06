Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour soutenir le rétablissement des vies et conditions de vie à Lytton, en Colombie-Britannique

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, donnera des détails sur un financement qui aidera à rebâtir Lytton en soutenant le village, ses...

Les représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias sur le dépôt d'un projet de loi sur la cybersécurité. La séance d'information technique sera uniquement à titre d'information et non à des fins...

WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aero Design Labs visant à modifier les appareils Boeing 737-700 NG de la compagnie aérienne afin de réduire davantage leurs émissions et d'en améliorer l'efficacité...