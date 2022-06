L'agence de métavers PANGU, de l'écosystème « The Sandbox », annonce le lancement des NFT exclusifs « PANGU ECOLAND » le 14 juin





HONG KONG, 14 juin 2022 /PRNewswire/ -- Leader des solutions de développement de métavers en Asie et agence de métavers officielle de The Sandbox, PANGU by Kenal (« PANGU »), a annoncé aujourd'hui le lancement des NFT « PANGU ECOLAND » le 14 juin. Les passionnés de NFT pourront accéder à 30 actifs de grande qualité dans l'expérience « PANGU ECOLAND », disponible exclusivement sur The Sandbox.

PANGU et sa portée élargie

En plus d'être une agence métavers officielle de The Sandbox, PANGU offre des solutions de planification stratégique, de développement des affaires et de marketing centrées sur le métavers, ainsi que des NFT et la possibilité de créer des expériences sociales, de négociations et de jeux. La portée de l'entreprise s'étend également à la durabilité environnementale, à l'engagement social, à l'éducation, aux ONG et aux organismes de bienfaisance par des interactions thématiques et la création d'actifs.

Lancement du NFT exclusif PANGU ECOLAND

L'annonce aujourd'hui du lancement des NFT PANGU ECOLAND témoigne de la conviction officielle de l'entreprise à l'égard de la durabilité de l'environnement et de son jeu Ecoland sur le thème de la conscience environnementale dans le métavers The Sandbox. Le 14 juin, PANGU ECOLAND lancera ses premiers NFT avec 30 actifs de haute qualité dans l'expérience PANGU ECOLAND, disponible exclusivement sur The Sandbox.

PANGU annoncera également le lancement d'autres NFT et l'expansion de l'expérience PANGU ECOLAND pour les collectionneurs de NFT dans un avenir proche.

À propos de PANGU et du Kenal Group

PANGU by Kenal est l'agence Web3.0/métavers du Kenal Group, une agence de création complète offrant des solutions de marketing de bout en bout depuis 2008.

PANGU by Kenal est la nouvelle filiale, fournissant une solution unique sur le Web3.0 et le métavers. PANGU, qui croît à un rythme exponentiel, a déjà été reconnue comme une agence métavers de The Sandbox Game, offrant des services de planification, de création et la mise au point d'expériences et de ressources numériques uniques pour nos clients.

