Avis aux médias - Séance d'information technique à l'intention des médias suivi d'une conférence de presse avec les ministres Mendicino et Champagne sur le dépôt de la Loi sur la cybersécurité

Les représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour les médias sur le dépôt d'un projet de loi sur la cybersécurité. La séance d'information technique sera uniquement à titre d'information et non à des fins...

WestJet a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Aero Design Labs visant à modifier les appareils Boeing 737-700 NG de la compagnie aérienne afin de réduire davantage leurs émissions et d'en améliorer l'efficacité...