L'honorable Harjit S. Sajjan s'adresse à la Chambre de commerce du Grand Vancouver et annonce un soutien pour l'innovation

L'allocution comprend la vision du ministre pour la nouvelle Agence de développement économique du Pacifique Canada et les deux prochaines occasions pour les entreprises d'obtenir un financement au titre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE).

VANCOUVER, BC, le 13 juin 2022 /CNW/ - Un milieu de la technologie diversifié, inclusif et prospère à Vancouver peut favoriser le succès économique des Britanno-Colombiens.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a fait une allocution lors de l'évènement New Economic Opportunities for Vancouver's Tech Community organisé par la Chambre de commerce du Grand Vancouver.

Au cours de son allocution, le ministre Sajjan a parlé de sa vision pour PacifiCan et des façons dont elle soutiendra les entreprises de la Colombie-Britannique, notamment celles du secteur de la technologie. Il a encouragé les participants à faire part de leurs idées à la nouvelle agence.

Nouvel appel de demandes au titre du programme Croissance et productivité des entreprises

Le ministre Sajjan a annoncé deux appels de présentation de nouveaux projets dans le cadre du programme pour 2022. Le premier appel de présentation d'une déclaration d'intérêt s'ouvrira plus tard cette semaine et restera ouvert jusqu'au 27 juillet 2022. Le deuxième appel sera lancé en novembre. Tous les demandeurs potentiels sont invités à consulter le site web de PacifiCan pour de plus amples renseignements.

Financement destiné à la Chambre de commerce du Grand Vancouver

Le ministre a également annoncé l'octroi d'un financement de 25?000 $ à l'organisme hôte afin que la Chambre de commerce du Grand Vancouver puisse présenter une conférence sur l'équité, la diversité et l'inclusion à l'intention du secteur des affaires. Le ministre a souligné l'importance de la diversité et de l'inclusion, ainsi que l'importance pour chaque Britanno-Colombien d'avoir accès à des possibilités de développement économique.

Une nouvelle agence fédérale de développement économique régional pour la Colombie-Britannique avec une nouvelle image

L'événement a également donné au ministre Sajjan l'occasion de présenter sa vision de PacifiCan, notamment la nouvelle image de l'agence. Le ministre a décrit comment les couleurs, la police de caractères et les éléments graphiques reflètent la diversité et le dynamisme de l'économie de la Colombie-Britannique, ainsi que l'accent mis par la nouvelle agence sur la valeur et le service aux Britanno-Colombiens.

En mettant l'accent sur une prospérité à long terme pour tous les Britanno-Colombiens, PacifiCan veillera à créer des emplois de qualité, à bâtir des grappes industrielles compétitives, à aider les entreprises à croître localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale, et à soutenir une croissance inclusive. PacifiCan dispose d'un budget annuel de base de 110 millions de dollars pour travailler avec les entreprises et les collectivités de la Colombie-Britannique. Lorsque PacifiCan sera pleinement établie, elle offrira des services dans neuf centres partout dans la province, y compris son bureau actuel au centre-ville de Vancouver et une nouvelle administration centrale à Surrey.

«?PacifiCan est déterminée à devenir une partenaire solide de développement économique pour tous les Britanno-Colombiens, notamment les entreprises de technologie. Grâce à notre soutien, nous propulserons le Canada au premier rang mondial des centres d'innovation et nous créerons les conditions qui donneront à tous les Britanno-Colombiens la possibilité de bâtir une économie florissante et d'en profiter.?»

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?Vancouver accueille un secteur de la technologie dynamique, et le programme Croissance et productivité des entreprises soutiendra davantage les entreprises novatrices dans ce secteur. Le financement annoncé aujourd'hui pour que la Chambre de commerce du Grand Vancouver présente une conférence sur l'équité, la diversité et l'inclusion nous permettra de poursuivre nos efforts pour que tous les Britanno-Colombiens aient accès à des possibilités de développement économique.?»

- Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Grand Vancouver



PacifiCan est l'agence fédérale de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en favorisant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises, en encourageant l'adoption de technologies propres et en favorisant une croissance inclusive.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) a pour but de mettre en place, faire croître et soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises grâce au cycle de l'innovation et qui favorisent un contexte entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité.

