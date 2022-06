Les Canadiens peuvent se réserver une place au soleil grâce à l'offre Réservez tôt de Sunwing sur les escapades hivernales





MONTRÉAL, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing récompense ceux qui planifient et réservent tôt en leur offrant des vacances hivernales dans le Sud à des prix imbattables. La variété de destinations ensoleillées au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, ainsi que les nouveaux hôtels du voyagiste plairont à tous les types de voyageurs. Aussi, les Canadiens qui réservent tôt leurs escapades hivernales profitent de la prime Réservez tôt du voyagiste entre le 13 juin et le 28 juillet 2022 pour des vacances hivernales 2022-2023 tout compris.



Les clients qui réservent tôt leurs forfaits de vacances hivernales profiteront d'avantages excitants, y compris un dépôt réduit à 100 $ par personne, sans aucun supplément pour le carburant, et la Garantie de protection de prix de Sunwing offerte gratuitement grâce à la prime Réservez tôt. Le voyagiste a aussi simplifié et amélioré sa Garantie de protection de prix, de sorte qu'aucune inscription n'est requise et qu'aucuns frais administratifs ne sont inclus. Les clients doivent simplement soumettre une réclamation de Garantie de protection de prix sur le portail Ma réservation avant la date d'échéance du paiement final. Ensuite, Sunwing remboursera automatiquement la différence, soit jusqu'à 400 $ par couple.

«?Il n'est jamais trop tôt pour commencer à penser aux vacances hivernales dans le Sud. Nous sommes ravis d'offrir la prime Réservez tôt à nos clients qui réservent rapidement leur place au soleil?», a expliqué Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. «?Compte tenu de la reprise de la demande mondiale de voyages hivernaux vers les Caraïbes et le Mexique, les clients de Sunwing devraient réserver tôt leurs forfaits. Avec nos centaines d'hôtels tout compris dans certaines des destinations tropicales les plus prisées, y compris plusieurs nouveaux hôtels qui ouvriront à l'automne et à l'hiver, ainsi que notre Garantie de protection de prix améliorée et d'autres avantages exclusifs, nos clients peuvent réserver tôt en toute confiance et maximiser la valeur de leurs escapades hivernales.?»

Les vacanciers qui séjournent souvent au Mexique peuvent réserver leur prochain séjour au Riu Latino, le nouvel hôtel pour adultes de RIU Hotels & Resorts dans la région, qui ouvrira le 1er octobre 2022 et sera niché sur le long de la côte immaculée de Costa Mujeres. De même, le Royalton Splash Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort, la toute dernière propriété des Royalton Luxury Resorts, est un endroit où découvrir d'étonnantes commodités, et son ouverture est prévue le 20 décembre 2022.

Cuba, une des destinations vacances les plus prisées, continue d'attirer les clients canadiens de Sunwing avec l'ajout récent du Hotel Tesoro del Atlantico, à Holguín, proposant des délices internationaux aux clients de tous les âges, tandis que les chambres somptueuses, y compris les suites avec accès piscine ou sur le toit, restent un argument de vente attrayant au nouveau Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda à Cayo Coco.

Avec la hausse incroyable des demandes de la part des clients, les forfaits hivernaux se vendent rapidement. C'est le moment idéal pour eux de réserver leur place au soleil et de profiter de la prime Réservez tôt de Sunwing, offerte sur les nouvelles réservations de forfaits vacances tout compris à bord des vols de Sunwing Airlines effectuées entre le 13 juin et le 28 juillet 2022, pour des départs ayant lieu du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. De même, les clients peuvent acheter l'une des options d'assurance voyage complète du voyagiste pour une plus grande tranquillité d'esprit.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

