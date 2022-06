CHANGEMENT - Invitation au lancement de la formation Peuples autochtones 101 : Nita kikenimicinam





ROUYN-NORANDA, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Par sa conviction que l'éducation est un vecteur déterminant de changement vers une société plus juste et inclusive, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est fière de vous inviter au lancement d'une nouvelle formation développée par l'équipe du Service de la formation continue ainsi que de nombreux collaborateurs et collaboratrices.

Cette nouvelle formation entièrement accessible en ligne s'intitule Peuples autochtones 101 : Nita kikenimicinam, qui signifie « Apprends à nous connaître » en Anicinapemowin. Plus qu'une activité de perfectionnement parmi tant d'autres, il s'agit d'une démarche d'apprentissage basée sur de nombreuses heures de recherche, de réflexion, de discussions, de création et de rencontres plus enrichissantes les unes que les autres.

Le lancement et la présentation de ce projet d'envergure auront lieu uniquement en ligne le mardi 14 juin 2022, à compter de 10 heures.

Date : Mardi 14 juin 2022

Heure : 10 h

Lieu : En ligne seulement



Confirmation de présence : Merci de confirmer votre présence à l'adresse suivante : [email protected] Les informations de connexion vous seront transmises à la suite de votre inscription.

Veuillez noter qu'une période de questions suivra le lancement. Afin de planifier des entrevues individuelles, veuillez nous adresser votre demande par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 16:41 et diffusé par :