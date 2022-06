La Chambre accueille favorablement le Chantier sur la fiscalité de la Ville de Montréal





MONTRÉAL , le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le lancement du Chantier sur la fiscalité par la Ville de Montréal.

« La mise en place d'un chantier sur la fiscalité municipale est une bonne nouvelle qui fait écho aux recommandations de longue date de la Chambre. Dès 2010, nous avions rendu public le rapport Côté-Séguin, qui faisait état des défis de Montréal sur ce sujet et recommandait un exercice de ce type. La semaine dernière, nous avons présenté nos recommandations prébudgétaires à la Commission sur les finances et l'administration. Plusieurs d'entre elles concernaient la capacité de la Ville à offrir les services qui lui incombent, dans un contexte de fortes pressions financières. Nous sommes heureux de voir la Ville s'engager dans une démarche qui reflète les préoccupations que nous exprimions », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre et le milieu des affaires s'engagent à être au rendez-vous pour évaluer les meilleurs moyens de diversifier les revenus de la Ville. La Chambre propose du même coup que la Ville identifie toutes les dépenses envoyées dans des champs relevant d'autres ordres de gouvernement. Cette grande réflexion menée par la Ville devra aussi prendre en compte la charge fiscale très élevée à laquelle sont soumis les entreprises de la métropole et les contribuables montréalais. Il faudra absolument éviter d'accentuer le fardeau fiscal des entreprises et des particuliers et trouver des solutions à la fois pragmatiques et ambitieuses », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après «?la Chambre?») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook :? www.facebook.com/chambremontreal ?

Twitter :? @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 16:35 et diffusé par :