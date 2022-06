La technologie de batteries au lithium-métal de Sion Power a été évaluée par une experte indépendante de premier plan du secteur





Sion Power Corporation (Sion Power), un leader en batteries rechargeables de nouvelle génération, a publié les résultats d'une évaluation technique indépendante de sa technologie de batteries au lithium-métal rechargeables Licerion® pour les applications de véhicules électriques. L'évaluation, préparée par une experte en batteries indépendante, le Dr Y. Shirley Meng, fournit le premier examen public du procédé exclusif d'anode au lithium appliqué par dépôt en phase vapeur (VDLi) de la société et l'analyse de la stratégie de cathode, d'électrolyte et de bloc-batteries de Sion Power.

« Ce que Sion Power fait est unique parmi les entreprises de batteries de nouvelle génération. Son procédé de lithium appliqué par dépôt en phase vapeur pour créer une couche ultra-mince de lithium permet de réduire les coûts et d'accélérer la commercialisation de batteries avancées », déclare le Dr Meng. Elle ajoute, « Grâce à un solide portefeuille de brevets et à une stratégie de contrôle de la pression visant à éliminer la formation de dendrites de lithium, Sion Power pourrait jouer un rôle important dans l'accélération de la production nationale de batteries au lithium-métal aux États-Unis. »

Dr Y. Shirley Meng est une experte reconnue à l'international dans le domaine des batteries rechargeables et a examiné de nombreuses technologies de nouvelle génération. Dr Meng est professeure d'ingénierie moléculaire à la Pritzker School of Molecular Engineering et est scientifique principale au Laboratoire national d'Argonne de l'Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS). Elle est également investigatrice principale du groupe de recherche du Laboratory for Energy Storage and Conversion (LESC).

À propos de Sion Power

Sion Power fait progresser le secteur des batteries rechargeables grâce à sa technologie Licerion®. Licerion® est le fruit d'une approche avancée en matière de batteries en lithium-métal, permettant de stocker deux fois plus d'énergie dans une batterie de taille et de poids identiques à ceux d'une batterie en lithium-ion traditionnelle. À jusqu'à 500 Wh/kg, les batteries Licerion sont produites à grande échelle en cellules grand format. Les batteries Licerion® ouvrent ainsi la possibilité d'accroître considérablement la performance des véhicules électriques commerciaux et grand public. Sion Power a son siège et exerce ses activités aux États-Unis. Consultez le site Web de Sion Power à l'adresse www.sionpower.com.

