Openbravo lance un nouveau système de point de vente pour la restauration rapide et le Fast Casual

LILLE, France, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Openbravo a annoncé le lancement de son tout nouveau point de vente dédié à la restauration rapide (QSR) et les restaurants Fast Casual, qui sera présenté pour la première fois les 14 et 15 juin lors de l'événement Resto Days à Deauville.

La forte croissance mondiale de ce secteur au cours de la dernière décennie devrait se poursuivre dans les années à venir, créant de nouveaux défis pour les restaurants. Les clients, qui exigent évidemment un service rapide, ont de multiples attentes et demandent plus de personnalisation, une plus grande diversité des menus et la possibilité d'utiliser de nouveaux canaux, notamment en ligne. D'autre part, les restaurants subissent une pression croissante pour accroître leur marge et leur rentabilité.

Afin de donner aux restaurants les bons outils et surmonter efficacement ces défis, Openbravo lance un système de point de vente dédié à la restauration, basé sur le cloud et conçu pour la rapidité, le service client et l'efficacité opérationnelle. Ce POS est particulièrement bien adapté aux restaurants disposant d'établissements multiples dans la restauration rapide et le Fast Casual grâce à ses fonctionnalités complètes et à son architecture évolutive.

« Les chaînes de restauration rapide connaissent une transformation accélérée, faisant face à des challenges et des besoins similaires à ceux des retailers spécialisés. Cette similitude nous a interpellé et dans le cadre de notre stratégie produits, lancer notre nouveau point de vente restauration a été une évidence. Grâce à notre plateforme modulaire, nous avons pu étendre notre solide fonctionnalité retail aux spécificités des restaurants. » a déclaré Matthijs Kneppers, CPO d'Openbravo.

La solution comprend des fonctionnalités clés comme la création rapide et intuitive des menus et un puissant moteur de tarification donnant la possibilité de gérer les prix en fonction des espaces de restauration et des modes de retrait. Elle permet la personnalisation des commandes, prend en charge divers moyens de paiement et options de retrait et offre aux restaurants la possibilité de s'intégrer facilement à des solutions tiers de commande en ligne, de préparation en cuisine et de livraison des commandes.

Grâce à son interface utilisateur moderne et personnalisable, la solution s'adapte à tous les points de contact des chaînes de restauration. Elle évite également l'utilisation de serveurs locaux grâce au cloud et empêche d'éventuelles interruptions de service en cas de coupures de connexion, grâce à son mode hors-ligne. Tout cela permet de réduire les coûts IT et d'augmenter l'agilité informatique.

"Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement du POS restauration rapide en raison de l'opportunité de croissance qu'il représente pour Openbravo et nos partenaires. Les restaurants peuvent bénéficier d'une solution moderne conçue en fonction des enjeux de leur métier et nous sommes confiants en notre capacité à apporter de la valeur dans ce secteur, comme nous le faisons pour le retail où Openbravo est déjà un acteur de référence ». a déclaré Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

La nouvelle solution est actuellement en phase pilote dans une grande chaîne de restaurants, avec un déploiement complet prévu après l'été dans plus de 200 établissements.

À propos d'Openbravo

Openbravo est la plateforme logicielle de référence pour les enseignes, retailers et restaurants qui souhaitent accélérer leur stratégie de commerce unifié et augmenter l'agilité de leurs opérations. Une plateforme entièrement modulaire pour intégrer le canal en ligne et hors ligne, grâce à une gestion intelligente des commandes, une vue unique et en temps réel des clients et des stocks, et une solution complète magasin et restaurants pour offrir des expériences plus personnalisées et plus pratiques. Tout en un et dans le Cloud.

Des retailers en France comme BUT, Norauto, Zôdio, SMCP, La Belle Iloise, Bureau Vallée et des leaders internationaux comme Toys "R" Us Iberia et Sharaf DG ont choisi Openbravo, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 utilisateurs back-office et 40 000 terminaux de points de vente dans plus de 50 pays.

