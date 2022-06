Le véhicule de micro-mobilité électrique Striemo sera lancé d'ici fin 2022





Striemo Inc. développe Striemo, un véhicule de micro-mobilité électrique offrant une nouvelle expérience de mobilité avec le confort de l'utilisateur à l'avant-plan, dont le lancement est prévu pour fin 2022. Dès aujourd'hui, 13 juin 2022, les clients japonais peuvent participer à une loterie pour avoir la chance de pré-commander le produit.

Fonctionnalités du Striemo

Auto-équilibre et haute stabilité ? Notre système d'aide à l'équilibre unique en son genre exploite les réponses humaines naturelles pour permettre à Striemo de s'auto-équilibrer, même à l'arrêt, ce qui permet à l'utilisateur de rouler à des vitesses extrêmement basses ainsi qu'à des vitesses de croisière avec un risque minime de perte d'équilibre.

? Notre unique en son genre exploite les réponses humaines naturelles pour permettre à de s'auto-équilibrer, même à l'arrêt, ce qui permet à l'utilisateur de rouler à des vitesses extrêmement basses ainsi qu'à des vitesses de croisière avec un risque minime de perte d'équilibre. Un équilibre sans stress ? Striemo peut naviguer les pavés, les ornières et les pentes en maintenant l'équilibre avec un minimum d'inquiétude.

? peut naviguer les pavés, les ornières et les pentes en maintenant l'équilibre avec un minimum d'inquiétude. Harmonie avec les piétons et les autres véhicules ? Avec un minimum d'instabilité et sans avoir à sortir du véhicule à l'arrêt, l'utilisateur peut naviguer les routes à une vitesse de croisière et les chemins empruntés par les piétons et d'autres véhicules à une vitesse de marche.

Développement et perspectives futures

Striemo Inc. est une startup essentiellement fondée par des ingénieurs de Honda en août 2021 par le biais d'IGNITION, le programme de création de nouvelles entreprises de Honda.

Le marché mondial de ma micro-mobilité est en passe de connaître une expansion rapide, avec une croissance (Compound Annual Growth Rate, CAGR) de 17,4 % du taux de croissance annuelle composé générant une taille de marché de 198 milliards USD d'ici 20301, en partie grâce au passage à la décarbonisation dans le monde. Et pourtant, les systèmes de micro-mobilité existants présentent encore des problèmes en termes de stabilité : les scooters électroniques auraient un taux d'accidents 18 fois supérieur aux bicyclettes2, et les données indiquent que 80 % de ces accidents impliquent une seule personne et sont causés par des facteurs, tels que les conditions routières3.

Striemo été conçu avec le confort de l'utilisateur à l'avant-plan. Nous puisons dans notre expertise en expérience de conduite sans stress, stable et naturelle pour construire un véhicule de micro-mobilité qui permet aux utilisateurs de rouler en toute confiance et en considérant leur environnement.

Striemo sera en vente avant fin 2022 au Japon, tant pour le grand public que pour les applications d'entreprise dans les bâtiments commerciaux, les aéroports, les entrepôts, les chantiers de construction et d'autres lieux. En préparation pour les prochains règlements permettant de circuler sur le trottoir, nous accélérons le développement pour tirer parti de l'expertise de Striemo en matière de stabilité à la vitesse de marche.

À partir de 2023, nous comptons nous déployer sur les marchés européens et américains. À l'avenir, nous espérons fournir « une nouvelle norme de micro-mobilité » qui peut être utilisée facilement et en toute sécurité par plus de gens dans le monde, y compris les personnes âgées.

Commentaire de Yotaro Mori, PDG de Striemo Inc.

« L'une des joies de la mobilité est qu'elle permet de découvrir et de rencontrer de nouvelles personnes. Je suis certain que l'espace de la micro-mobilité a le potentiel de fournir cette joie à encore plus de gens.

Je pense malgré tout que les solutions de micro-mobilité existantes souffrent encore de problèmes de manoeuvrabilité et de stabilité. Pour y remédier, j'ai commencé un nouveau projet chez moi dans mon garage et construit un nouveau type de mobilité capable de fournir une base de sûreté et de sécurité, en exploitant l'expertise en recherche sur la mobilité humaine que j'ai cultivée grâce à mon expérience dans le développement d'une technologie de course et de contrôle de l'équilibre chez Honda.

Nous allons travailler pour intégrer Striemo à la vie quotidienne des gens du monde entier et bâtir une société enrichie dans laquelle chaque personne peut se déplacer librement. »

À propos de Striemo Inc.

Siège social : Fuchu, Tokyo

Administrateur délégué : Yotaro Mori

Date de fondation : août 2021

URL : https://striemo.com

(Pour les clients du Japon) Site de réservation de ventes de loterie : https://striemo.com/apply

