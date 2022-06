Agrandissement du Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) - De nouveaux laboratoires pour les entreprises en démarrage





LAVAL, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour répondre à la forte demande des entreprises en démarrage en sciences de la vie tant au Québec qu'à l'international, le Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) annonce un agrandissement de ses installations de laboratoires à Laval.

Situé sur le Campus de l'Institut national de la recherche scientifiques (INRS), le CQIB augmentera le nombre de laboratoires et ajoutera de nouveaux équipements scientifiques disponibles pour les entreprises en démarrage. Au total, le site de Laval offrira 30 000 pieds carrés (3 000 m2) d'espace de laboratoires et de bureaux et accueillera une vingtaine d'entreprises.

Ce projet d'agrandissement de plus de 3,6 M$ est rendu possible grâce à la participation financière de précieux partenaires, dont le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), Développement économique Canada (DEC), l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et la Ville de Laval.

Citations

«?Cette annonce est une excellente nouvelle pour le secteur des sciences de la vie et technologies de la santé qui prend de plus en plus d'expansion au Québec. Nous avons un grand savoir-faire québécois dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre en place des actions concrètes, comme celle annoncée aujourd'hui, pour bien accompagner les entreprises d'ici.?»

- M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

«?Les secteurs des sciences de la vie et des biotechnologies font partie des forces reconnues de la Ville de Laval. Ces investissements confirment notre posture enviable au Canada. D'ailleurs, ces cinq nouveaux laboratoires profiteront à l'ensemble de notre société puisqu'ils permettront de nouvelles découvertes scientifiques et de nouvelles collaborations avec l'industrie biopharmaceutique. »

- Stéphane Boyer, maire de Laval

«?Grâce à la précieuse collaboration de plusieurs partenaires, ce projet confirme notre rôle moteur dans le l'émergence de la nouvelle génération d'entrepreneurs en sciences de la vie comme l'illustre les investissements de près de 100 millions de dollars obtenu par nos entreprises au cours des 3 dernières années »

- Perry Niro, directeur général du Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB)

À propos du CQIB

Le CQIB est un incubateur ayant pour mission de faciliter la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entreprises des sciences de la vie et des technologies de la santé. Co-fondé par la ville de Laval et l'Institut nationale de la recherche scientifiques en 1996, il a généré près de 600 millions de dollars d'investissements et soutenu une centaine d'entreprises.

