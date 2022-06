Près de 728 000 $ pour appuyer des projets touristiques dans la région de la Gaspésie





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la directrice générale de Tourisme Gaspésie, Mme Joëlle Ross, annoncent un investissement de 727 728 $ pour appuyer la réalisation de 28 projets touristiques dans la région de la Gaspésie.

De cette somme, 409 728 $ proviennent du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2020-2022, en collaboration avec Tourisme Gaspésie. S'y ajoute une somme de 318 000 $ issue du Programme d'aide au développement touristique de la Gaspésie (PADTG) de Tourisme Gaspésie.

Rappelons que le 27 avril 2022, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonçait un appui total de 13 millions de dollars à des projets touristiques au Québec dans le cadre des Ententes de partenariat régional en tourisme.

Citations :

« Afin d'assurer la croissance du tourisme au Québec, nous devons demeurer compétitifs et proposer des attraits qui répondent aux attentes en constante évolution de la clientèle, dans toutes nos régions. C'est pourquoi votre gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des associations touristiques régionales et investit dans des leviers financiers porteurs comme l'Entente de partenariat régional en tourisme, qui soutient un développement touristique en phase avec les priorités locales. Je me réjouis de l'aide financière apportée à ces projets touristiques, car ils contribueront à augmenter l'attractivité de la Gaspésie. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« J'accueille avec joie ce soutien de votre gouvernement qui encourage les efforts de développement touristique de nos entrepreneurs. La Gaspésie est un endroit prisé par les visiteurs non seulement pour la beauté de ses paysages et son offre gourmande, mais également pour l'accueil chaleureux de sa population. Avec les nombreux projets annoncés aujourd'hui, je suis convaincu que la région rayonnera davantage, ce qui sera bénéfique pour toutes les communautés gaspésiennes. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Tourisme Gaspésie salue le dynamisme des entrepreneurs de la région qui, grâce à leurs initiatives, contribuent au renouvellement de l'offre de la destination et lui permet de se démarquer. Avec près de 800 000 visiteurs annuellement et des retombées moyennes de 380 M$, le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants en Gaspésie. Malgré les difficultés des dernières années, le nombre et la variété des projets déposés témoignent de l'essor de l'industrie et nous sommes fiers de contribuer au soutien de nos entreprises. »

Joëlle Ross, directrice générale de Tourisme Gaspésie

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Organisme Projet Contribution

de l'EPRT Contribution

du PADTG Camping de la Falaise Aménagement d'un nouveau terrain camping

et acquisition de prêt-à-camper à Petite-Vallée. 30 000 $

Carrefour socioculturel des Caps Construction d'un chalet-bateau et ajout d'un

bloc sanitaire. 8 048 $

Comité local de développement de

l'Anse-à-Valleau Transformation numérique des expositions du site

historique de Pointe-à-la-Renommée. 35 000 $

Chalets Tourelle-sur-mer (Concept Innovaciel) Installation de 3 yourtes. 15 000 $

Coopérative de solidarité de plein air de

la Matapédia Développement d'un parcours de via ferrata à la

chute à Philomène. 40 000 $

Corporation de développement faunique

touristique et culturelle Faucus Création d'une nouvelle exposition permanente au site

patrimonial de pêche Matamajaw de Causapscal. 50 000 $

Distillerie Mitis Construction d'une terrasse pour les activités d'agrotourisme. 10 000 $

Ferme Bourdages Tradition Construction d'un bâtiment d'interprétation et de services pour

les visites guidées de la ferme. 25 000 $

Camping Baie de Gaspé (Gestion Lisebert) Ajout de 15 sites de camping avec services. 16 680 $

Les Amis des Jardins de Métis Construction d'un belvédère signature et mise en place

d'un sentier pédestre surplombant le fleuve. 20 000 $

Les Croisières Baie de Gaspé Acquisition d'un navire 12 passagers et de ses équipements

pour les croisières aux baleines. 25 000 $

Festival La Virée Trad (Maximum 90) Soutien à l'édition 2022 du festival La Virée Trad qui se tiendra

du 7 au 9 octobre 2022. 20 000 $

Motel Fraser Conversion de 13 unités existantes en chambres d'affaires. 40 000 $

Sélectôtel Travaux de modernisation de l'hôtel et des salles de réunion. 50 000 $

Village en chanson de Petite-Vallée Soutien à l'édition 2022 du Festival en chanson de Petite-Vallée

qui se tiendra du 20 juin au 9 juillet 2022. 25 000 $

Traversée de la Gaspésie Éditions 2022 des Traversées de la Gaspésie.

35 000 $ Aventures Gaspésiennes Aménagement de cinq nouvelles unités d'hébergement, achat et

mise aux normes d'un bateau pour excursions en mer et activité

de pêche au maquereau.

35 000 $ Val-d'Irène Billetterie numérique.

21 000 $ Choc Événements Édition 2022 de l'Ultra-Trail des Chic-Chocs.

15 000 $ Festival BleuBleu Soutien à la troisième édition du festival.

26 000 $ Auberge Seigneurie des Monts Réaménagement d'unités d'hébergement, construction d'une salle

de séchage/fartage et construction de deux chalets.

30 000 $ Festival Musique du bout du monde Soutien à l'édition 2022. Déploiement d'une offre culturelle décloisonnée

à l'intérieur d'entreprises touristiques associées.

16 000 $ Chic-Chac Aménagement d'un sentier de vélo de montagne qui reliera le réseau

actuel au nouveau Quartier général du Chic-Chac, au coeur de Murdochville.

20 000 $ Camping Lac des Robin Création d'un terrain de camping de 20 sites en forêt.

25 000 $ Motel Le Marquis Construction d'un motel de 11 unités.

40 000 $ Camping d'Amqui Ajout de 8 places à la marina pour la clientèle touristique.

5 000 $ Belle vie à voile Achat et aménagement d'un catamaran pour école de voile et croisières.

15 000 $ Hébergement En route vers l'Infini Installation de 10 unités d'hébergement insolite de type « dôme ».

35 000 $ Sous-total

409 728 $ 318 000 $ Total

727 728 $

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux.

