Un financement récurrent de 5 millions $ - Bonification du soutien aux organismes communautaires en hébergement jeunesse





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, annoncent aujourd'hui qu'un financement supplémentaire annuel de 5 millions $ sera accordé aux établissements de la santé et des services sociaux en vue de bonifier le soutien offert aux organismes communautaires oeuvrant en hébergement jeunesse.

Cette bonification budgétaire, qui découle des mesures prises à la suite des recommandations de la Commission Laurent, sera versée aux établissements par l'entremise du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Ce financement récurrent s'inscrit également en cohérence avec le Plan d'action gouvernemental en action communautaire 2022-2027 (PAGAC), dont l'un des axes vise à augmenter la capacité d'agir des organismes communautaires en les appuyant notamment dans la réalisation de leur mission globale.

Dans le cadre de ce financement supplémentaire, un montant est prévu pour chaque région ayant, sur son territoire, un organisme d'hébergement jeunesse. Pour le volet national, un montant est également prévu pour le Regroupement des Auberges du coeur. Les régions n'ayant pas encore d'organisme d'hébergement jeunesse recevront aussi un financement pour leur développement, grâce à des ententes.

Il est à noter que le financement de 5 millions $ contribuera à consolider l'offre de services aux jeunes en difficulté, tout en évitant des fermetures d'organismes et en faisant mieux face à la hausse marquée des demandes.

Citation :

« La transition vers la vie adulte se caractérise par une multitude de bouleversements et de défis. Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur les organismes communautaires jeunesse, et tout particulièrement les Auberges du coeur, pour accompagner les jeunes qui ont besoin d'aide, leur offrir une meilleure stabilité et favoriser leur développement dans un contexte souvent difficile. Ce financement supplémentaire viendra consolider la présence de ces services sur tout le territoire québécois au cours des prochaines années, et nous sommes très heureux de fournir un tel appui qui aura un effet positif notable sur des milliers de jeunes. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Je remercie Lionel Carmant pour cette belle annonce visant à combler les besoins en hébergement jeunesse dans le milieu communautaire. Ces organismes offrent aux jeunes en difficulté une plus grande stabilité, laquelle contribue à leur développement et facilite leur passage vers la vie adulte. Je me réjouis que les régions bénéficient d'un financement mieux adapté à leurs besoins actuels et futurs. Je tiens également à remercier ces organismes, qui contribuent à faire de notre société un lieu où l'on peut s'épanouir et grandir, en sécurité et en santé. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits saillants :

Rappelons que les ressources d'hébergement communautaires pour jeunes en difficulté sont des partenaires essentiels des établissements régionaux. Il en existe 47 au Québec actuellement, dont 30 font partie du Regroupement des Auberges du coeur.





Ces organismes communautaires possèdent une expertise en ce qui a trait aux besoins des jeunes marginalisés et vulnérables. Leur action permet de répondre à des besoins qui ne sont pas toujours couverts par le réseau public, souvent de manière différente et grâce à des pratiques alternatives.





Soulignons qu'en 2019, les 30 Auberges du coeur ont rejoint à elles seules près de 3 500 jeunes et offert 450 places d'hébergement.

