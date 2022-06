Prévention auprès des jeunes - La CNESST dévoile les dix écoles gagnantes du concours de son programme éducatif Kinga





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dévoile aujourd'hui les dix écoles gagnantes du concours organisé dans le cadre de son tout nouveau programme éducatif Kinga, prévention jeunesse.

Parmi les écoles ayant pris part au programme depuis son lancement, en septembre 2021, les dix ayant eu, entre autres, les plus hauts taux de participation - cinq écoles préscolaires et primaires et cinq écoles secondaires - recevront chacune un prix de 10 000 $.

Ces prix pourraient notamment financer l'organisation d'activités de prévention et de promotion des normes du travail, de l'équité salariale et de la santé et la sécurité du travail dans les écoles gagnantes.

Les dix écoles gagnantes du concours

Volet Primaire

École Sainte-Julie-Bon-Pasteur | Lyster , Mauricie-Centre-du-Québec

, Mauricie-Centre-du-Québec École Bois-du-Nord | Baie-Comeau , Côte-Nord

, Côte-Nord École Moisson-d'Arts | L'Isle-Verte, Bas-Saint-Laurent

École Entre-Lacs, Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue

| Abitibi-Témiscamingue École Montessori de Chelsea | Chelsea, Outaouais

Volet Secondaire

École régionale des Quatre-Saisons | Québec, Capitale-Nationale

École Antoine-Roy | Gaspé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

École Le Monarque | Sherbrooke , Estrie

| , Estrie École de l'Îlot-des-Appalaches | Lévis, Chaudière-Appalaches

École du Mistral | Mont-Joli , Bas-Saint-Laurent

Un réel succès pour la première année de Kinga

Au total, la CNESST a accepté 1 056 projets pour l'année scolaire 2021-2022, soit 937 provenant d'écoles préscolaires ou primaires et 119 provenant d'écoles secondaires. Plus de 122 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés par ces projets, et ce, au sein de 446 écoles participantes aux quatre coins du Québec.

Les enseignantes et enseignants dont les projets ont été acceptés ont reçu une aide financière de 500 $ pour les soutenir dans la réalisation des activités du programme Kinga.

Rappelons que le programme Kinga offre des activités pédagogiques clés en main pour sensibiliser les jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité. Ce programme, créé en collaboration avec des enseignantes et enseignants, a pour objectif de permettre aux élèves de développer des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.

S'adressant à tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire, Kinga est le programme phare du volet Éducation de la Stratégie jeunesse de la CNESST, qui vise à favoriser des milieux de travail de demain respectueux des lois, en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours scolaire, jusqu'à leur intégration au marché du travail.

Citation

« Quelle fierté de constater que déjà, à sa toute première année, le programme éducatif Kinga a connu autant de succès. Je tiens à remercier et à féliciter les élèves ainsi que les enseignants et enseignantes de toutes les écoles qui y ont pris part avec enthousiasme, et tout spécialement ceux des dix écoles gagnantes du concours. Les jeunes sont une clientèle prioritaire pour la CNESST. Pour sensibiliser les jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l'égalité, le programme Kinga offre des activités pédagogiques tout au long du parcours scolaire des jeunes. »

Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

