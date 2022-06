Projet de centrale électrique prête pour l'hydrogène





Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale de projet

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON , le 13 juin 2022 /CNW/ - Eastern Power Inc. propose le projet de centrale électrique prête pour l'hydrogène, une centrale électrique située à environ 15 kilomètres au sud de Sarnia, en Ontario. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada invite le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus aideront l'Agence à préparer un sommaire des questions et appuieront la décision relative à la nécessité d'une évaluation d'impact du projet.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83696). Le résumé de la description initiale de projet est aussi disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 13 juillet 2022 à minuit (HAE). Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à participer à une séance d'information virtuelle via Zoom pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur le résumé de la description initiale de projet.

Séance en français Le 5 juillet 2022 de 13 h à 14 h 30 (HAE) Séances en anglais Le 27 juin de 18 h à 19 h 30 (HAE)

Le 29 juin de 13 h à 14 h 30 (HAE)

Nous vous invitons à vous inscrire sur SimpleSurvey avant la séance à laquelle vous voulez assister. Pour obtenir plus d'informations sur les séances, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la première période de consultation fédérale pour ce projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, il y aura plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones dans le cadre de ce projet tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Eastern Power Inc. propose la construction, l'exploitation, le déclassement et l'abandon d'une centrale électrique alimentée au gaz naturel et à l'hydrogène, située dans le canton de St. Clair, à environ 15 kilomètres au sud de Sarnia, en Ontario. Tel que proposé, le projet de centrale électrique prête pour l'hydrogène aurait une capacité de production de 600 mégawatts, et comprendrait une turbine à gaz, une chaudière de récupération de chaleur, une turbine à vapeur, une tour de refroidissement et une sous-station électrique. Le projet devrait être exploité pendant au moins 25 ans.

