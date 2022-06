Le gouvernement du Canada investit 8,6 millions de dollars dans la promotion de la santé mentale





TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La santé mentale est une composante essentielle et intégrale de la santé et du bien-être en général. Bien que, de nombreux Canadiennes et Canadiens sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, certains groupes de personnes sont plus susceptibles de devoir faire face à des difficultés disproportionnées pour obtenir du soutien en santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, du statut socio-économique ou de l'exclusion sociale. La pandémie a révélé de grandes disparités dans les soins de santé mentale, et le gouvernement du Canada est déterminé à régler ces inégalités et à promouvoir une santé mentale positive pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 8,6 millions de dollars pour six projets de promotion de la santé mentale et du bien-être dans nos communautés partout en Ontario.

Le financement provient du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) du gouvernement du Canada. Le FI-PSM appuie des programmes communautaires de promotion de la santé mentale pour accroître l'équité en matière de santé et agir sur les déterminants sous-jacents de la santé. Il appuie également l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de santé mentale axés sur la culture pour les réfugiés, les nouveaux Canadiens, les Premières Nations, les Inuits, les Métis, les personnes 2SLGBTQI+ ainsi que les jeunes et les familles.

Citations

« Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale appuie les personnes, les familles, les communautés et crée des systèmes complets de soutien pour ceux qui en ont besoin. Les investissements dans des projets communautaires qui visent la santé mentale des enfants, des jeunes et de leurs aidants font partie intégrante de notre approche holistique de la guérison. Notre gouvernement continuera d'appuyer des projets qui ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé et qui appuient la santé mentale ainsi queles besoins des personnes qui consommentdes substances partout au pays. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Partout au pays, les jeunes ont été touchés de façon disproportionnée tout au long de la pandémie, et notre gouvernement sait qu'ils ont besoin de bons services de soutien pour réussir. Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale nous permet d'appuyer les jeunes et leur famille au moyen de projets dirigés et offerts par les communautés pour faire du Canada en endroit plus inclusif. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous estimons que moins de 25 % des gens reçoivent les services de santé mentale dont ils ont besoin ici en Ontario, et les listes d'attente augmentent chaque année. Cela est particulièrement et douloureusement vrai pour les populations racisées, 2SLGBTQI+ et d'autres populations en quête d'équité, et les retombées ont été compromettantes, voire dévastatrices. Cette nouvelle initiative fédérale donnera de l'espoir à de nombreuses personnes qui, en ce moment, se sentent plutôt désespérées.?»

Heather Sproule

Directrice générale, Central Toronto Youth Services

Faits en bref



Un Canadien sur trois souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie.

sur trois souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Par l'intermédiaire du FI-PSM, le gouvernement du Canada investit 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale chez les enfants, les jeunes et leurs soignants. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets ici.

investit 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale chez les enfants, les jeunes et leurs soignants. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets ici. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer la santé mentale des personnes au Canada durant la pandémie de la COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445, texter MIEUX au 741741 (adultes) ou 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiée.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 12:56 et diffusé par :