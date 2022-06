Opération haute vitesse - De nouveaux projets de desserte dans quatre municipalités de la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 180 000 $ afin de permettre à Communications Charlevoix d'offrir à 33 foyers orphelins l'accès à des services Internet haute vitesse par l'entremise d'un réseau sans fil fixe dans quatre municipalités de la région de la Capitale-Nationale.

Les municipalités concernées sont Baie-Saint-Paul (13 foyers), La Malbaie (1 foyer), Les Éboulements (9 foyers) et Saint-Hilarion (10 foyers).

Cette annonce a été faite, aujourd'hui, par l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, ainsi que le président de Communications Charlevoix, M. Pascal Tremblay.

Le financement de ces travaux est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région de la Capitale-Nationale, les annonces du jour portent l'investissement total à plus de 32,3 millions de dollars, par l'entremise de l'Opération haute vitesse, pour quelque 8 476 foyers visés.

Les services Internet de qualité étant essentiels, dans une société moderne comme le Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

Citations :

« Au cours de la dernière année, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement de services Internet en région. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Des sommes de plus de 1 milliard de dollars ont été réservées pour soutenir des travaux dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Communications Charlevoix est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse

« Non seulement l'accès à Internet haute vitesse aura-t-il des retombées positives sur la qualité de vie de la population de notre région, mais c'est aussi une nécessité pour notre développement social et économique. Cette annonce me réjouit donc énormément. Depuis le début de notre mandat, des milliers de foyers charlevoisiens ont été connectés au réseau. Connecter tout le Québec était un engagement ferme de notre gouvernement, et celui-ci tient ses promesses. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Offrant des services sans-fil dans plusieurs municipalités, depuis 2008, Communications Charlevoix est heureux de pouvoir mener ce projet, qui permettra à ces foyers d'accéder à Internet haute vitesse. Ces investissements du gouvernement du Québec nous permettront de desservir ces foyers et d'implanter des infrastructures qui, dans le futur, pourront être utilisées pour brancher de nouvelles adresses. »

Pascal Tremblay, président de Communications Charlevoix

Faits saillants :

À ce jour, le gouvernement a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

À terme, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , avec un pourcentage qui avoisinera 100 %.

Lancés respectivement en mars, en juillet et en novembre 2021, les volets Éclair I, Éclair II et Éclair III de l'Opération haute vitesse ont permis la couverture totale de plus de 181 000 foyers, qui se sont ajoutés aux 58 000 foyers visés par les initiatives précédentes.

Le 9 mai dernier, grâce à une entente avec Space X Canada, le gouvernement a annoncé que pour rejoindre environ 10 000 foyers difficilement accessibles, au sud du 57e parallèle, les services satellitaires de Starlink seraient déployés.

Tous les travaux financés par l'Opération haute vitesse devront être terminés d'ici le 30 septembre prochain et permettre une connexion d'au moins 50 Mbit/s de téléchargement et 10 Mbit/s de téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.

Dans le but d'informer la population et les partenaires quant à l'avancement des travaux de l'Opération haute vitesse, le gouvernement a dévoilé, plus tôt ce mois-ci, une nouvelle carte interactive, simple et intuitive offerte gratuitement en ligne. Cette carte présente l'état de la situation pour chaque foyer du Québec et fera l'objet de mises à jour régulières jusqu'à la fin de l'Opération.

Afin que tous les foyers soient couverts, d'ici la fin de l'Opération, la population est invitée à consulter la carte interactive en ligne et à communiquer avec le Secrétariat à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité, à [email protected] , pour signaler toute adresse manquante ou erreur d'état de service.

