Le gouvernement du Canada appuiera l'aménagement de la mine de potasse la plus propre au monde en Saskatchewan

Le partenariat avec BHP fera progresser la construction d'une mine de potasse dont les émissions seront les plus faibles au monde et apportera des avantages économiques importants à la région, tout en soutenant les communautés autochtones

SASKATOON, SK, le 13 juin 2022 /CNW/ - L'écosystème minier du Canada se base sur l'optimisation des bienfaits des ressources naturelles et sur la valeur ajoutée que procurent les chaînes d'approvisionnement essentielles comme celle de l'agriculture. En investissant dans nos minéraux critiques, nous créons des emplois bien rémunérés, nous renforçons notre économie et nous soutenons les producteurs agricoles mondiaux tout en ouvrant la voie à un avenir plus vert.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ont annoncé que le gouvernement du Canada appuiera les efforts de BHP (anglais) pour l'aménagement d'une mine de potasse à faibles émissions, ce qui les classeront en tête de file mondiale. Grâce à ce projet, BHP réduira considérablement l'empreinte carbone de la mine, améliorera la sécurité des travailleurs et mettra en oeuvre une technologie de réduction additionnelle des émissions. Il s'agit du premier nouveau projet majeur de production de potasse au Canada depuis plus de 50 ans.

Ce projet permettra au Canada de demeurer un chef de file mondial dans la production de potasse et l'exploitation minière durable. En plus de ses avantages cruciaux en matière environnementale, il aura des retombées positives à long terme pour la population de la Saskatchewan en assurant des emplois bien rémunérés, en soutenant les communautés autochtones sous la forme d'emplois et de possibilités économiques, et en consolidant la position de leader du Canada dans la production de potasse. D'ailleurs, BHP a conclu des accords économiques avec six Premières Nations. Ce sont les premiers accords du genre dans le sud de la Saskatchewan et dans l'industrie de la potasse.

Cette mine, qui sera aménagée à Jansen, en Saskatchewan, constitue un grand pas en avant. À terme, elle générera la plus faible intensité d'émissions directes comparativement aux autres mines de potasse à travers monde.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui montre que notre gouvernement est toujours prêt à soutenir les travailleurs de la Saskatchewan et les secteurs minier et agricole du Canada. Nous savons à quel point la potasse est importante pour notre pays lorsqu'il s'agit de sécurité alimentaire. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à BHP pour ce projet très ambitieux, qui apportera de fortes retombées économiques à la Saskatchewan, tout en consolidant la position de chef de file mondial du Canada dans l'industrie minière dans la transition vers un avenir sans émissions. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il est essentiel que les productrices et producteurs agricoles, au Canada et ailleurs dans le monde, aient accès aux intrants qui assurent leur productivité. Cet investissement de notre gouvernement dans ce projet de potasse la plus verte au monde aidera nos agriculteurs à nourrir une population mondiale croissante. Il consolidera aussi la position de notre pays en tant que grand producteur d'engrais et notre réputation d'exportateur de confiance. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« La demande de potasse continuera de croître étant donné le besoin d'augmenter les rendement des cultures pour nourrir une population en croissance.. Le Canada possède certains des meilleurs gisements au monde, ainsi qu'une main-d'oeuvre des plus compétentes et des forces en développement des ressources. Nous savons que la réussite va au-delà de ce que l'on extrait pour inclure le mode de production, et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Le travail que nous accomplissons ici en Saskatchewan, dans le cadre de la phase 1 du projet Jansen, établit une nouvelle norme en ce qui concerne la potasse, non seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. BHP est honorée et enthousiaste à l'idée de s'associer au gouvernement, aux peuples autochtones et à la population de la Saskatchewan pour construire une mine où les technologies les plus récentes seront utilisées afin de mettre en place une exploitation productive, efficiente et durable qui profitera à nos employés et aux collectivités, tout en apportant de la valeur à BHP et au Canada pour les décennies à venir. »

- Le président de BHP Minerals America, Ragnar Udd

Faits en bref

Le siège social de BHP est situé à Melbourne , en Australie. BHP Canada Inc., qui est situé à Saskatoon , en Saskatchewan , est une filiale constituée en société en 2015.

, en Australie. BHP Canada Inc., qui est situé à , en , est une filiale constituée en société en 2015. La potasse est un intrant essentiel de la production agricole. Elle figure à la liste des minéraux critiques du gouvernement fédéral.

Le projet proposé offrira des possibilités de contrats à des entreprises autochtones de la Saskatchewan .

. BHP investira plus de 7,5 milliards de dollars dans la phase 1 du projet Jansen .

. BHP prévoit que la mine sera opérationnelle d'ici 2027, avec une capacité de production initiale de 4,3 à 4,5 millions de tonnes de potasse par an, ce qui fera augmenter la production canadienne de ce minéral critique de près de 22 %.

