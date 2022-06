Dr Philippe Larivière, chiropraticien, accède à la présidence de l'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ)





MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir siégé au conseil d'administration pendant 10 ans, dont 6 années à titre de vice-président, le Dr Philippe Larivière, chiropraticien, a été élu par acclamation au poste de président de l'OCQ, et ce, à l'occasion de la première réunion de l'année 2022-2023 du conseil d'administration, qui a eu lieu à Boucherville le vendredi 3 juin 2022.

Bien connu dans la communauté chiropratique, Philippe Larivière est également président de la Fédération chiropratique canadienne depuis novembre 2020. Il fait aussi partie du Comité de planification du Conseil interprofessionnel du Québec. Dr Larivière pratique à la Polyclinique Sainte-Foy et est membre de l'Ordre depuis 2007.

Signe que la profession est maintenant bien ancrée au Québec, il s'agit d'un premier président détenteur d'un diplôme de doctorat en chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le seul programme donnant accès à la profession offert sur le territoire québécois.

Des prédécesseurs de qualité

« J'ai eu la chance de siéger au Conseil d'administration de l'Ordre sous les présidences des Drs Georges Lepage et Jean-François Henry, chiropraticiens. Mes apprentissages auprès d'eux me seront d'une grande utilité dans l'accomplissement de mon mandat. Ils ont mené un chantier majeur de modernisation de nos mécanismes de protection du public et peuvent considérer qu'ils ont accompli leur mission. Au nom du public, nous ne pouvons que les remercier. »

Des façons novatrices de servir le public

« L'une des priorités que je souhaite mettre de l'avant est le développement de façons novatrices de servir le public. La pression accrue appliquée par la pandémie de COVID-19 sur notre système de santé, déjà au point de rupture, met en lumière la nécessité pour l'ensemble de ses intervenants d'en réinventer l'organisation. Jamais n'avons-nous vu une telle unanimité autour de l'adage selon lequel il faut offrir "le bon professionnel, au bon endroit, au bon moment". Il est temps que la population puisse bénéficier de l'ensemble des compétences des chiropraticiens, parce que protéger le public, c'est aussi s'assurer qu'il reçoit les services qu'il mérite. Nous offrons notre entière collaboration au ministère de la Santé et des Services sociaux, » précise le nouveau président de l'OCQ.

Un mot du président sortant et de la directrice générale de l'Ordre

Selon le président sortant, Dr Jean-François Henry, chiropraticien : « Le Dr Larivière a fait la démonstration de toute sa rigueur et a pu approfondir sa connaissance du système professionnel au cours de ses mandats à la vice-présidence de l'Ordre. Son élection à la présidence constitue une transition naturelle et assure une saine continuité de notre mission de protection du public. Il est aussi la meilleure personne pour mettre à exécution le nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'OCQ, adopté le 3 juin dernier. Je lui souhaite le meilleur des succès! »

De son côté, la directrice générale de l'OCQ, Me Josée Deschênes, est sans équivoque : « C'est avec grand enthousiasme que tous les comités et toute l'équipe de la permanence de l'Ordre accueillent la nomination de Dr Philippe Larivière, chiropraticien. Il peut certes compter sur nous pour l'épauler dans la réalisation des objectifs du plan stratégique 2022-2025. En ce début d'une nouvelle ère, nous serons tous au rendez-vous pour poursuivre la mission de l'Ordre de protéger le public. »

Un plan stratégique en trois (3) axes

Le nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'Ordre, dont le lancement officiel aura lieu au début de l'automne, s'articule autour des axes suivants :

Poursuivre le développement de la profession;

Optimiser les processus d'encadrement professionnel;

Mettre en valeur l'Ordre et sa gouvernance.

L'Ordre des chiropraticiens du Québec (OCQ)

L'OCQ est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1350 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision, c'est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

