ExaGrid devient le Fournisseur de l'année en matériel de sauvegarde pour entreprise aux Storage Awards 2022





ExaGrid®, l'unique solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé du marché, annonce que la société a reçu le prix Fournisseur de l'année en matériel de sauvegarde pour entreprise, annoncé lors de la 19e édition annuelle de la cérémonie des Storage Awards de Storage Magazine, baptisée "The Storries XIX", qui s'est tenue à Londres le 9 juin 2022.

Les lauréats sont déterminés par un vote public. Cette reconnaissance valide à nouveau l'architecture de produit différencié d'ExaGrid, en particulier dans le secteur de l'entreprise. ExaGrid propose le plus grand système expansif du secteur, comprenant 32 dispositifs EX84 capables d'une sauvegarde complète de 2,7 Po dans un seul système, soit 50% de plus que toute autre solution avec une déduplication agressive.

En outre, l'architecture expansive unique d'ExaGrid permet aux organisations d'ajouter en toute simplicité des dispositifs au fur et à mesure que les données grandissent. Chaque dispositif comprend un processeur, des ports mémoire et réseau, de façon à ce que toutes les ressources requises restent disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. L'approche de stockage expansif élimine les mises à jour coûteuses, et permet de combiner des dispositifs de tailles et modèles différents au sein du même système expansif, ce qui élimine l'obsolescence planifiée des produits, tout en protégeant, initialement et sur la durée, les investissements TI.

"Nous sommes ravis de remporter le prix du Fournisseur de l'année en matériel de sauvegarde pour entreprise", déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. "Notre équipe s'engage de manière indéfectible à innover et améliorer la solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé proposée par ExaGrid, dans l'objectif d'offrir le meilleur stockage de sauvegarde possible, tout en optimisant la performance, l'évolutivité et la rentabilité de la sauvegarde. Un grand merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Nous leurs en sommes profondément reconnaissants."

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs système de (pré)ventes physiques dans les pays suivants: Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, péninsule ibérique, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, et d'autres régions.

Retrouvez-nous sur exagrid.com et rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez les témoignages de nos clients au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et la raison pour laquelle ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à la sauvegarde dans nos témoignages de satisfaction.

