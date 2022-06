Quest nomme Mike Harris au poste de président





Quest Partners LLC ("Quest"), une société de placements quantitatifs gérant 2,5 milliards de dollars d'actifs pour le compte de certaines de plus grandes institutions au monde, annonce l'arrivée de Mike Harris au poste de président. M. Harris prendra les rênes de toutes les activités fonctionnelles de Quest, sous la supervision directe de Nigol Koulajian, fondateur et directeur des placements. Il sera également un membre clé du comité de direction de Quest.

"Le talent et la renommée de Mike le précèdent", déclare M. Koulajian. "Son expérience approfondie dans la direction d'une société pesant plusieurs milliards de dollars et sa contribution de longue date au secteur seront des atouts précieux pour Quest et ses clients. Alors que nous cherchons sans relâche à développer des technologies, capacités et relations de la plus haute qualité, je me réjouis que Mike supervise l'exécution de ces initiatives et aide Quest à saisir les opportunités prometteuses qui attendent l'entreprise."

Avant d'intégrer Quest, M. Harris a travaillé pratiquement deux décennies chez Campbell & Company, une des sociétés les plus anciennes du secteur, qu'il a dirigée en tant que président durant sept ans. M. Harris a également siégé plusieurs années au conseil de la Managed Funds Association, dont il a été le président.

M. Harris remplace Prashant Kolluri, qui prendra un rôle consultatif au sein de Quest afin de se concentrer sur des initiatives de placement personnelles. M. Kolluri a occupé la fonction de président de la société durant les six dernières années, réalisant d'importantes contributions à la croissance des actifs de Quest et à la mise en place de son équipe. À ce nouveau poste, M. Kolluri conservera son rôle d'associé de la société.

"Je suis ravi que Mike rejoigne l'équipe et me réjouis à la perspective de soutenir Quest durant sa prochaine phase de croissance", déclare M. Kolluri.

À propos de Quest

Quest est une société de conseil en placements quantitatifs basée à New York avec 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Quest a été fondé par Nigol Koulajian en mars 2001 pour poursuivre le développement de stratégies de placement quantitatif spécialisées en mettant l'accent sur l'impact de la convexité sur les marchés. Les stratégies de Quest visent à générer des rendements élevés, positivement asymétriques, tout en conservant un profil de volatilité longue avec de fortes caractéristiques de couverture, en particulier pendant les événements extrêmes qui provoquent des pertes inattendues dans les portefeuilles des fonds spéculatifs et les portefeuilles d'actions. Quest gère actuellement des actifs pour certains des plus importants fonds de retraite, bureaux de gestion du patrimoine et personnes très fortunées au monde, ainsi que d'autres institutions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 11:25 et diffusé par :