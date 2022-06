Réunion des ministres et des hauts fonctionnaires fédéraux-provinciaux-territoriaux - Le ministre Éric Caire annonce la tenue du Colloque sur la cybersécurité et le numérique





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, monsieur Éric Caire, annonce la tenue d'un premier colloque sur la cybersécurité et le numérique organisé par le gouvernement du Québec, lequel se tiendra les 16 et 17 juin prochains, à Québec.

Le Colloque sera l'occasion pour les ministres et les hauts fonctionnaires responsables de la cybersécurité et du numérique fédéraux-provinciaux-territoriaux d'échanger sur ces trois enjeux stratégiques, soit la cybersécurité, l'identité numérique et la biométrie. Des experts provenant tant du Québec, du Canada et de l'international, permettront de nourrir considérablement les réflexions sur ces questions.

D'ailleurs, dans le cadre de cet événement, une rencontre privée entre les ministres permettra d'intensifier une collaboration intergouvernementale plus étroite puisque ces sujets sont cruciaux dans la recherche de solutions aux enjeux communs et internationaux.

Citation :

« C'est avec une immense fierté que nous accueillons les décideurs du domaine de la cybersécurité et du numérique dans la Capitale-Nationale. Il s'agit d'une occasion toute désignée d'unir les forces des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devant des cybermenaces sans cesse grandissantes. Il est crucial de travailler en collaboration, de partager nos stratégies et ainsi agir dans l'intérêt de nos citoyens.? Les thèmes de ce premier colloque qui se tient au Québec sont des incontournables de la transformation numérique, un chantier nécessaire pour les États d'aujourd'hui. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Faits saillants :

La cybersécurité représente la capacité, pour un système en réseau, de se protéger et de résister à des événements issus du cyberespace et susceptibles de porter atteinte à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité de l'information qu'il contient. 1 .

représente la capacité, pour un système en réseau, de se protéger et de résister à des événements issus du cyberespace et susceptibles de porter atteinte à la confidentialité, à l'intégrité et à la disponibilité de l'information qu'il contient. . L' identité numérique est une représentation numérique d'une personne lui permettant de prouver son identité pour effectuer des démarches et utiliser des prestations électroniques de services. Elle est personnelle, unique, sécuritaire, privée et elle n'appartient qu'à un seul propriétaire qui contrôle son identité . L'identité numérique doit être créée selon les plus hauts standards de sécurité. C'est une solution à long terme sécuritaire contre les usurpations d'identité et les fraudes liées aux vols de renseignements personnels.

est une représentation numérique d'une personne lui permettant de prouver son identité pour effectuer des démarches et utiliser des prestations électroniques de services. . L'identité numérique doit être créée selon les plus hauts standards de sécurité. C'est une solution à long terme sécuritaire contre les usurpations d'identité et les fraudes liées aux vols de renseignements personnels. La biométrie est basée sur l'identification de traits physiques particuliers. Elle regroupe notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la forme de la main, du visage, de la rétine et de l'iris de l'oeil. 2 . Des analyses approfondies et un encadrement législatif seront nécessaires pour utiliser les éléments de biométrie dans tout système d'identification ou de vérification d'identité à distance. D'ailleurs, au Québec la biométrie est soumise aux mêmes règles que les données personnelles relatives à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels adoptée en septembre 2021 . Le Québec possède la loi les plus ambitieuses et la plus restrictive en Amérique du Nord pour protéger les renseignements personnels des Québécois et les Québécoises

est basée sur l'identification de traits physiques particuliers. Elle regroupe notamment, mais pas exclusivement, la reconnaissance des empreintes digitales, de la forme de la main, du visage, de la rétine et de l'iris de l'oeil. . Des analyses approfondies et un encadrement législatif seront nécessaires pour utiliser les éléments de biométrie dans tout système d'identification ou de vérification d'identité à distance. adoptée en septembre 2021 L'article 45 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a instauré une obligation pour les organisations qui souhaitent utiliser la biométrie et constituer une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques : celles-ci doivent, préalablement à la création d'une telle banque, divulguer cette création à la Commission d'accès à l'information.

