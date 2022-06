La plateforme de décarbonisation basée sur l'apprentissage automatique Ecolibrium se lance au Royaume-Uni





La solution de durabilité axée sur le conseil et la technologie climatique a ouvert un nouveau siège à Londres après avoir levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement de pré-série A, afin de soutenir la demande croissante des propriétaires de biens immobiliers commerciaux et industriels britanniques qui s'efforcent d'atteindre des objectifs de consommation zéro carbone

- L'expansion au Royaume-Uni s'appuie sur un succès considérable en Asie-Pacifique, où la technologie d'Ecolibrium a été déployée sur 50 millions de pieds carrés par des marques de renommée mondiale comme Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power et le métro de Delhi

- Le tour de financement pré-Série A de 5 millions de dollars a été codirigé par Swordfish Investments d'Amit Bhatia et la société de capital-risque Unbound de Shravin Bharti Mittal

- Lancé au Royaume-Uni aujourd'hui après avoir déjà signé son premier contrat commercial avec Integral, l'entreprise de services d'ingénierie et d'installations du géant de l'immobilier JLL

LONDRES, 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- La plateforme de décarbonisation Ecolibrium, basée sur l'apprentissage automatique, a lancé aujourd'hui sa solution révolutionnaire de durabilité au Royaume-Uni, alors que la course à la réduction des émissions de carbone s'accélère dans tout l'environnement bâti.

Fondée en 2008 par les frères entrepreneurs Chintan et Harit Soni au Centre d'innovation, d'incubation et d'entrepreneuriat de l'IIM Ahmedabad en Inde, Ecolibrium fournit des conseils d'experts ainsi que des solutions de durabilité axées sur la technologie pour permettre aux entreprises de l'immobilier commercial et industriel de réduire leur consommation d'énergie et, en fin de compte, de réaliser leurs ambitions de zéro carbone net.

Déplaçant son siège mondial à Londres, Ecolibrium a levé 5 millions de dollars lors d'un tour de financement de pré-série A, alors qu'elle cherche à étendre son empreinte internationale au Royaume-Uni. Le tour de table a été mené conjointement par Swordfish Investments d'Amit Bhatia et la société de capital-risque Unbound de Shravin Bharti Mittal, aux côtés de plusieurs investisseurs stratégiques.

Ecolibrium se lance aujourd'hui au Royaume-Uni après avoir déjà signé son premier contrat commercial avec Integral, l'entreprise britannique de services d'ingénierie et d'installations de JLL.

La levée de fonds et l'expansion au Royaume-Uni s'appuient sur le succès considérable d'Ecolibrium en Asie-Pacifique, où sa technologie est utilisée sur 50 millions de pieds carrés par plus de 150 entreprises, dont Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power et le métro de Delhi. Une réduction annuelle de 5 à 15 % de l'empreinte carbone a été réalisée à ce jour par les entreprises qui ont déployé la technologie d'Ecolibrium.

Ecolibrium a également renforcé son équipe de direction au Royaume-Uni, alors qu'elle se prépare à déployer sa plateforme verte dans tout le pays, en embauchant un vétéran de la gestion des installations et des actifs, Yash Kapila, comme nouveau responsable de l'immobilier commercial. Kapila a précédemment occupé des postes de direction chez JLL dans les régions APAC et EMEA.

Présentation de SmartSense

Au coeur de l'offre d'Ecolibrium se trouve son produit technologique SmartSense, axé sur la durabilité, qui assimile des milliers de points de données de l'internet des objets (IoT) provenant de l'ensemble de l'infrastructure énergétique d'un établissement.

Ces informations sont ensuite acheminées par les algorithmes d'apprentissage automatique exclusifs d'Ecolibrium, qui ont été développés pendant 10 ans par leurs experts internes en la matière. Les clients peuvent visualiser les données grâce à une interface utilisateur sur mesure qui fournit des informations exploitables et un plan directeur pour atteindre l'excellence opérationnelle, les objectifs de durabilité et les bâtiments sains.

Cette infrastructure connectée génère une vue granulaire de l'empreinte carbone d'un actif, débloquant les inefficacités et permettant une prise de décision intelligente, tout en conduisant un programme d'amélioration continue pour offrir des gains empiriques et tangibles en matière de durabilité et de productivité.

Se préparer à la réglementation future

Les données environnementales de qualité et les points de preuve offrent également un avantage commercial distinct en cette période d'exigences réglementaires croissantes qui obligent les entreprises à divulguer leurs performances ESG et de durabilité. Ecolibrium travaillera en étroite collaboration avec ses clients afin de montrer la voie dans l'élaboration de leur gouvernance ESG.

Selon Deloitte, avec une exigence minimale de certification de performance énergétique (EPC) de classe B prévue d'ici 2030, 80 % du parc de bureaux londonien devra être modernisé, soit l'équivalent de 15 millions de pieds carrés par an.

Une étude du Forum économique mondial a révélé que l'environnement bâti est responsable de 40 % de la consommation mondiale d'énergie et de 33 % des émissions de gaz à effet de serre. Un cinquième des 2 000 plus grandes entreprises du monde adoptent des stratégies nettes zéro d'ici 2050 ou avant. La technologie est la clé pour relever ce défi. Ecolibrium et d'autres acteurs du changement axés sur la durabilité sont à la tête de la campagne de décarbonisation.

Chintan Soni, directeur général d'Ecolibrium, a déclaré : « Notre mission est de créer un équilibre entre les personnes, la planète et le profit et notre technologie répond à chacun de ces objectifs, menant les entreprises vers une prospérité durable. Il ne fait aucun doute que le monde est confronté à une urgence climatique, et nous devons agir maintenant pour décarboniser et protéger notre planète pour les générations futures. »

« En utilisant notre technologie exclusive axée sur l'apprentissage automatique et notre profonde expertise interne, Ecolibrium peut aider les propriétaires de biens immobiliers commerciaux et industriels à atteindre leurs objectifs ESG, à mesure que les entreprises prennent conscience du fait qu'il est urgent de prendre des mesures pour réduire les émissions et atteindre les objectifs de consommation zéro carbone dans l'environnement immobilier ».

« Notre objectif est de nous associer aux entreprises et de les coacher pour qu'elles travaillent plus intelligemment, prennent des décisions critiques plus rapidement et consomment moins. Et, en faisant cela à l'échelle, Ecolibrium aura un impact significatif sur l'empreinte carbone des actifs commerciaux et industriels, à l'échelle mondiale. »

L'expansion au Royaume-Uni a été soutenue par le Global Entrepreneur Programme du Department for International Trade. Le programme a fourni une aide précieuse pour la mise en place du siège londonien d'Ecolibrium et le passage à l'échelle sur le marché britannique.

En retour, Ecolibrium soutient la croissance de l'innovation britannique, encourage la création d'emplois verts et apporte des avantages économiques tangibles, dans le cadre de la transition plus large du pays vers un avenir plus durable.

Le ministre de l'investissement, Lord Grimstone, a déclaré : « La lutte contre le changement climatique est cruciale dans notre quête d'un avenir plus propre et plus vert, et l'investissement y jouera un rôle important. »

« C'est pourquoi je suis heureux de voir l'expansion d'Ecolibrium au Royaume-Uni. Non seulement l'investissement fournira une solution de durabilité révolutionnaire pour réduire les émissions de carbone dans divers secteurs, mais il est un signe continu du Royaume-Uni en tant que destination de premier plan pour les investissements étrangers, avec l'innovation et l'expertise dans notre arsenal ».

À propos d'Ecolibrium

Ecolibrium est une plateforme de décarbonisation guidée par l'apprentissage automatique qui établit un équilibre entre les personnes, la planète et les profits afin d'offrir une prospérité durable aux entreprises.

Fondée en 2008 par les frères entrepreneurs Chintan et Harit Soni, Ecolibrium fournit des conseils d'experts ainsi que des solutions de durabilité axées sur la technologie pour permettre aux propriétaires de biens immobiliers commerciaux et industriels de réduire leur consommation d'énergie et, en fin de compte, de réaliser leurs ambitions de zéro carbone net.

Le produit technologique phare d'Ecolibrium, SmartSense, est actuellement utilisé sur 50 millions de pieds carrés par plus de 150 entreprises, dont JLL, Amazon, Fiat, Honeywell, Thomson Reuters, Tata Power et le métro de Delhi. SmartSense collecte des informations en temps réel sur les actifs, les données opérationnelles et les paramètres critiques en utilisant la technologie de l'internet des objets (IoT). Cette intelligence est ensuite canalisée par les algorithmes d'apprentissage automatique exclusifs d'Ecolibrium pour visualiser les données et fournir des informations exploitables afin d'aider les entreprises à apporter des changements transformateurs à leurs objectifs de durabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ecolibrium.io

