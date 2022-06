Marvell étend ses activités au Canada





OTTAWA, Ontario, 13 juin 2022 /CNW/ - Marvell (NASDAQ : MRVL) a annoncé aujourd'hui une expansion importante de sa présence canadienne, à Ottawa, à Toronto et à Vancouver, dans le cadre de son plan de croissance continue. L'entreprise a embauché plus de 120 nouveaux employés pour l'équipe de Marvell Canada cette année afin de soutenir la croissance continue et l'étendue de ses activités à l'échelle mondiale. Le Canada est un marché qui revêt une importance stratégique croissante pour Marvell, qui continue de faire progresser son leadership dans le silicium optimisé pour le nuage.

« La présence grandissante de Marvell au Canada fait progresser notre engagement à recruter les meilleurs talents du secteur des semi-conducteurs dans les grands centres du monde entier, a déclaré Matt Murphy, président et chef de la direction de Marvell. Le Canada est devenu une destination de choix pour la technologie et l'innovation, grâce à un nombre croissant de talents dans le secteur des semi-conducteurs. Nous sommes ravis de renforcer notre présence au pays et de soutenir cette communauté en pleine croissance et prospère. »

Les ingénieurs de Marvell à Ottawa, à Toronto et à Vancouver travaillent au développement de technologies et de solutions d'une importance capitale pour les marchés finaux à croissance rapide les plus lucratifs du secteur des semi-conducteurs, y compris le nuage, la 5G et l'automobile. Le bassin grandissant de talents dans ces marchés est hautement compétent dans les secteurs du génie logiciel, numérique, analogique et des circuits intégrés à signaux mixtes, du matériel et de la fonctionnalité d'habilitation de la clientèle. Dans la foulée d'une croissance importante des déploiements pour des clients nouveaux et actuels sur ses marchés principaux, Marvell est devenue le partenaire essentiel pour le silicium optimisé pour le nuage, et cette demande va continuer d'alimenter la forte expansion de l'entreprise dans les années à venir.

« En tant que chef de file du développement des technologies d'infrastructure de données novatrices, Marvell est prête à bâtir son succès au Canada, a déclaré Jenna Sudds, députée de Kanata-Carleton et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse. Fort de ses établissements d'enseignement de premier plan et de ses solides écosystèmes d'innovation qui produisent les meilleurs talents technologiques du monde, notre gouvernement est fier d'appuyer la croissance continue et l'investissement de Marvell au Canada. »

Au cours des prochains mois, Marvell entend également établir des liens plus étroits avec les établissements d'enseignement canadiens de premier plan, y compris des partenariats avec l'Université de Toronto, l'Université Carleton et l'Université de Waterloo, en collaborant à divers programmes, comme les stages, les salons de recrutement et l'acquisition de talents. De plus, Marvell prévoit des collaborations avec huit autres universités au cours de l'année civile 2023.

« Nous sommes reconnaissants de l'appui que nous avons reçu du gouvernement canadien et nous nous réjouissons à l'idée de faire prospérer notre entreprise au Canada dans le cadre des écosystèmes d'innovation dynamiques d'Ottawa, de Toronto et de Vancouver », a déclaré Nizar Rida, vice-président, Ingénierie, et directeur national de Marvell Canada.

Marvell a récemment reçu les prix GSA 2021 pour l'entreprise de semi-conducteurs la plus respectée du secteur public et l'entreprise de semi-conducteurs préférée des analystes; le prix North America Inspiring Workplace pour l'employeur inspirant; Best Places to Work dans la catégorie des grandes entreprises; le prix des grandes entreprises philanthropes de Silicon Valley; et nombre de prix de reconnaissance des fournisseurs et de la technologie. Pour en savoir plus, consultez la page des prix décernés à Marvell.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les candidats intéressés peuvent visiter la page Carrières de Marvell.

À propos de Marvell

Pour offrir la technologie d'infrastructure de données qui connecte le monde, nous développons des solutions sur l'assise la plus puissante : nos partenariats avec nos clients. Dignes de la confiance des plus grandes entreprises technologiques du monde depuis plus de 25 ans, nous transportons, stockons, traitons et sécurisons les données du monde entier grâce à des solutions de semi-conducteurs conçues pour répondre aux besoins actuels et aux ambitions futures de nos clients. Grâce à un processus de collaboration et de transparence approfondies, nous changeons en fin de compte la façon dont les architectures d'entreprise, d'informatique en nuage, d'automobile et de transport de demain se transforment pour le mieux.

Marvell et le logo M sont des marques de commerce de Marvell ou de ses sociétés affiliées. Veuillez consulter le site www.marvell.com pour obtenir la liste complète des marques de commerce de Marvell. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme étant la propriété d'autrui.

