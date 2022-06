Les employés des LNC sont reconnus par le prix d'excellence d'équipe John S. Hewitt





CHALK RIVER, Ontario, 13 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important organisme du Canada en matière de science et de technologie, sont fiers d'annoncer que plusieurs membres de leur équipe ont été reconnus par le prix d'excellence d'équipe John S. Hewitt 2022. Les prix, remis le 7 juin 2022 par la Société nucléaire canadienne (SNC) et l'Association nucléaire canadienne (ANC), reconnaissent les équipes exceptionnelles pour leurs contributions dans le domaine nucléaire du Canada, tout particulièrement les équipes dont le travail contribue à l'introduction de nouveaux concepts et à l'atteinte d'objectifs difficiles. Pour les LNC et leurs collaborateurs, deux projets ont été reconnus : le ravitaillement du réacteur Safe LOW-POwer Kritical Experiment (SLOWPOKE) au Collège militaire royal du Canada; et l'achèvement du rapatriement des stocks de matières cibles résiduelles (MCR) d'uranium hautement enrichi (UHE) d'Énergie atomique du Canada limitée.



« Les contributions de nos employés au domaine nucléaire du Canada sont vraiment louables et ces deux projets ne font pas exception », déclare Joe McBrearty, Président et directeur général des LNC. « Grâce à ce travail, nous habilitons les recherches actuelles et futures à l'appui de la défense et des forces armées du Canada et, en améliorant la sécurité de notre site, réduisons les responsabilités et renforçons la sécurité internationale. Chacun des membres de l'équipe devrait être fier de sa contribution. »

Ravitaillement du réacteur SLOWPOKE : Le réacteur SLOWPOKE est un réacteur de faible puissance autorégulateur sis au Collège militaire royal du Canada à Kingston (Ontario). Le réacteur a été remis en service par les LNC le 10 septembre 2021 après un processus de trois ans où son coeur épuisé a été remplacé par une équipe pluridisciplinaire d'employés des LNC. Le projet de ravitaillement a prolongé la vie du réacteur de 30 ans, lui permettant de continuer à servir les étudiants, les chercheurs et le gouvernement du Canada pendant une autre génération.



Félicitations aux employés des LNC : Byron McConnell; Luke Yaraskavitch; Normand Lair; Brianna Beebe; Matthew Paluch; Justin Spencer; Paul Joynes; Andrew Bergeron; James Crigger; Mike Godin; Jeffrey Battersby; Barbara Pruszkowski; Robyn Soloan; David Garrick; Horatiu Barbulescu; Kendall Boniface; Sinh Nguyen; Carla De Waele; Barbara Schrader; Hala Ragheb; Julian Atfield; Geoffrey Edwards; Perley Walsh; Madalena Spencer; David Poff; Catherine Thiriet; Nikolaos Kotsios; Jeff DeJong; Shawn Leeder; Shane Audette; Mahmoud Karam; Gaige Moore; Geetika Sharma; Michael Girodat; Brenda Rose; Benjamin Wilson; Shuwei Yue; Marc Bouchard; Tracy Taylor; Dale Morris; Daniel Cluff; Nathan Lee; Patrick Morrison; Imtiaz Ahmed; Jeremy Kuehl; Kristy Barton; Keith Summers; et Michael Molson.



De plus amples renseignements sur le projet SLOWPOKE se trouvent ici : Les LNC terminent le ravitaillement du réacteur SLOWPOKE-2 du CMR | LNC Les LNC achèvent le rechargement du combustible du réacteur SLOWPOKE-2 du CMRC - Canadian Nuclear Laboratories (cnl.ca) .



Rapatriement de matières cibles résiduelles (MCR) d'uranium hautement enrichi (UHE) :



Le projet de rapatriement MCR, achevé dans le cadre d'une entente pluriannuelle entre Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et la National Nuclear Security Administration du département de l'Énergie des États-Unis, réduit la responsabilité nucléaire du Canada grâce à l'élimination d'une quantité significative d'UHE. Ce matériau est l'un des sous-produits du molybdène 99, un isotope médical produit antérieurement aux Laboratoires de Chalk River. À son summum, plus de 20 millions de procédures diagnostiques partout au monde avaient lieu tous les ans utilisant le molybdène 99 produit aux Laboratoires de Chalk River.



Bien que la tâche ait posé des défis politiques et techniques sans précédent, le résultat est évident. Le rapatriement a renforcé un engagement de non-prolifération par l'élimination de matériaux utilisables comme armes existants du Canada et la consolidation des stocks d'UHE mondiaux dans moins d'endroits.



Fred Dermarkar, Président et premier dirigeant d'EACL : « L'achèvement de ces initiatives démontre la capacité des LNC à développer et à mettre en oeuvre les solutions de projets nucléaires les plus difficiles sur la scène internationale. »



Félicitions aux employés des LNC Catherine Lockley; Mark Chapman; Michael Molson; Bill Visneski; Sean Deighton; Natalie Sachar; à Jim McKenna (Énergie atomique du Canada limitée); et à Pierre Tanguay (Commission canadienne de sûreté nucléaire).



De plus amples renseignements sur le rapatriement de matières cibles résiduelles d'UHE se trouvent ici : Le programme de carburant complète sa dernière expédition de matières cibles résiduelles aux États-Unis | LNC Les LNC ont expédié leurs dernières matières cibles résiduelles d'uranium hautement enrichi vers les États-Unis - Canadian Nuclear Laboratories (cnl.ca) .

Les LNC louent les deux équipes primées pour leur engagement envers l'excellence continue au sein de l'industrie nucléaire canadienne.

Pour en savoir plus sur le prix d'excellence d'équipe John S. Hewitt 2022 : https://www.cns-snc.ca/about-cns/honours-and-awards/john-s-hewitt-team-achievement-award/ .

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d'industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l'industrie de l'énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l'énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l'étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l'avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu'ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à [email protected] .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d'entreprise

1 866 886-2325

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 11:00 et diffusé par :