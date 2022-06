Cegid annonce l'acquisition de la société britannique StorIQ





Cegid, un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la finance (ERP, trésorerie, fiscalité), des ressources humaines (paie, gestion des talents), de l'Expertise Comptable, du Retail et de l'entrepreneuriat, annonce l'acquisition de StorIQ, société anglaise fondée en 2015, dont le siège est basé à Londres et qui compte une trentaine de collaborateurs. La plateforme StorIQ, dédiée à la planification des opérations dans les magasins, vient compléter l'offre Retail de Cegid qui renforce ainsi sa position de leader en matière de solutions de gestion des points de vente en France comme à l'international.

Particulièrement adapté aux enseignes qui possèdent entre 50 - 2 000 magasins, StorIQ compte déjà une cinquantaine de clients, parmi lesquels figurent de nombreuses marques prestigieuses telles que Hugo Boss, Clarks, Douglas, Marks & Spencer International, Mountain Warehouse, Nespresso, ... dont certaines utilisent ses solutions dans le monde entier. La solution équipe aujourd'hui plus de 11 000 points de ventes et couvre plus de 50 pays.

La plateforme StorIQ permet d'améliorer la planification des opérations et la productivité des points de ventes. La solution dispose de plusieurs modules :

- gestion des tâches et de la communication : checklists, newsletters, campagnes ;

- gestion de la compliance : rapport de visite, visuels, respect des standards de la marque ;

- formation : Q&A et module LMS (Learning Management System) qui contribuent à l'adhésion des collaborateurs, au respect des attributs de marque et l'expérience client attendue en magasin ;

- gestion des plannings des tâches.

Avec 1 000 enseignes équipées des solutions de Cegid pour le retail, dans 75 pays, ce qui représente 75 000 magasins connectés, Cegid accompagne la transformation digitale des enseignes spécialisées et marques de luxe pour piloter leurs activités retail omnicanales, capturer toutes les ventes et le potentiel client. La plateforme de commerce unifié Cegid Retail permet de délivrer une expérience shopping exceptionnelle, en toute agilité, et partout dans le monde. Complétée par StorIQ, elle offre ainsi une couverture complète de la gestion des points de vente.

L'acquisition de StorIQ permet à Cegid de renforcer son expertise autour du point de vente avec une solution innovante répondant parfaitement aux besoins des retailers et de consolider sa présence à l'international. En améliorant l'expérience collaborateur, cette fois-ci dans le contexte du commerce spécialisé, Cegid conforte son leadership dans le domaine de la gestion des talents.

« Plus que jamais, l'avenir du magasin physique repose sur la capacité d'accélération et d'adaptation des retailers afin d'offrir des expériences client marquantes ainsi que des services innovants et utiles aux consommateurs ? tout en simplifiant et monitorant la gestion des tâches des équipes en magasins. La synergie des offres actuelles de Cegid et de StorIQ permettra aux marques et enseignes de capitaliser sur leur réseau de magasins physiques pour offrir une expérience shopping unifiée exceptionnelle, tout en capturant de nouvelles opportunités de vente », précise Pascal Houillon, CEO de Cegid. « L'optimisation de la gestion des opérations en point de vente permise par StorIQ contribuera au succès de nos clients actuels et futurs. C'est tout cela ?Retail the New Way?' ».

Amy Bastow, co-fondatrice et Directrice Générale, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de StorIQ rejoignent Cegid et sa Business Unit Retail sous la direction de Nathalie Echinard.

A propos de StorIQ

StorIQ est une application de gestion des opérations en boutique précise et intuitive qui fait gagner du temps et facilite la vie des équipes en magasin et au siège. StorIQ permet de rationaliser les communications et la gestion des tâches, en aidant les équipes en magasin à respecter parfaitement les directives de la marque, et en assurant aux managers que leurs magasins respectent chaque détail chaque jour ? maximisant ainsi la valeur du parc de points de vente. StorIQ est l'application de gestion des opérations en magasin la plus facile à mettre en oeuvre, avec un ensemble de fonctionnalités spécifiques, et une assistance qui garantit la satisfaction des clients sur le long terme.

StorIQ accompagne 11 000 magasins dans 55 pays, des marques mondiales et des retailers locaux dans tous les secteurs.

Fondée en 2015, l'entreprise compte une trentaine de collaborateurs et est basée à Londres.

Plus d'informations : https://www.storiq.net/

A propos de Cegid

Cegid est un leader des solutions de gestion cloud pour les professionnels des métiers de la Finance (trésorerie, fiscalité, ERP), des Ressources Humaines (paie, gestion des talents), des secteurs de l'Expertise Comptable, du Retail et de l'entrepreneuriat. Avec un solide business model full cloud Cegid s'engage dans la durée avec ses clients et accompagne la digitalisation des entreprises, de la TPE aux grands comptes, pour une expérience supérieure et distinctive en France comme à l'international. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, associée à sa forte capacité d'innovation, la maîtrise des nouvelles technologies et à une connaissance unique du réglementaire. Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et révèle toute la valeur des métiers de ses clients en leur apportant des solutions utiles et innovantes.

Forte de son ambition internationale, Cegid compte aujourd'hui 3 600 collaborateurs et vend ses solutions dans 130 pays. Cegid a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 632 M? (au 31 décembre 2021). Pascal Houillon a rejoint Cegid en mars 2017, il en est le CEO.

Plus d'informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/

