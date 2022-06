Air Transat ajoute Las Vegas à son programme hiver 2022-2023





Hôtels majestueux, gastronomie cinq étoiles et salons professionnels tous accessibles au départ de Montréal

Les vols Montréal- Los Angeles et Montréal-Londres désormais offerts toute l'année

et Montréal-Londres désormais offerts toute l'année Retour des vols vers La Havane, La Nouvelle-Orléans et Tampa depuis Montréal

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Air Transat, consacrée meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2021 selon Skytrax, est fière d'ajouter une nouvelle destination emblématique à son offre hivernale au départ de Montréal, soit Las Vegas. Ainsi, à compter du 3 novembre prochain, Air Transat s'envolera sans escale vers plus de 50 destinations à travers les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale et du Sud, les États-Unis et l'Europe au cours de la saison hivernale.

« Les Canadiens sont nombreux à vouloir enfin réaliser le voyage dont ils rêvent depuis plus de deux ans, souligne Michèle Barre, vice-présidente Programme, gestion du revenu et tarification d'Air Transat. D'un côté, Las Vegas représente une ouverture vers de nouvelles opportunités tant pour les loisirs que pour les affaires. De l'autre, avec le retour des vols directs vers La Havane, La Nouvelle-Orléans et Tampa, nous enrichissons les possibilités de vacances au soleil. Nous sommes fiers de proposer une sélection diversifiée de destinations sur quatre continents afin de non seulement satisfaire, mais continuellement dépasser les attentes de nos passagers ».

Las Vegas : pour la découverte ou pour les affaires

Au départ de Montréal, Air Transat opèrera quatre vols directs par semaine vers Las Vegas à compter du 3 novembre 2022. Cette destination, reconnue pour sa vie nocturne animée, ses concerts à grand déploiement et les spectaculaires parcs nationaux qui se trouvent à proximité, offre aussi une multitude d'opportunités d'affaires avec ses nombreux salons et événements professionnels.

Un retour attendu vers des destinations clés

Les voyageurs en quête de découverte et d'exotisme seront également heureux de retrouver cet hiver trois destinations qui avaient été mises en veilleuse en raison de la pandémie. Le transporteur consolide notamment sa présence sur les marchés de la Floride et de Cuba, qui sont particulièrement prisés des voyageurs québécois.

Au départ de Montréal, Air Transat proposera donc La Nouvelle-Orléans à raison de deux fois par semaine dès le 3 novembre, La Havane trois fois par semaine dès le 19 décembre et, enfin, Tampa deux fois par semaine dès le 23 décembre.

Trois routes bonifiées au départ de Montréal

Afin de répondre à l'intérêt grandissant des voyageurs pour ces destinations, Air Transat rendra annuelles ses liaisons Montréal-Londres et Montréal-Los Angeles dès l'automne 2022 à raison de trois vols par semaine. De plus, elle prolongera sa liaison Montréal-Marseille jusqu'au 8 janvier 2023, à raison de deux vols par semaine.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 10:04 et diffusé par :