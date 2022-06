Ablative Solutions, Inc. annonce l'achèvement de la quatrième tranche de sa levée de fonds préférentielle en série D pour une approche thérapeutique unique pour le traitement de l'hypertension non contrôlée





WAKEFIELD, Mass., 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ablative Solutions, Inc., une entreprise pionnière dans le traitement de l'hypertension, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la quatrième tranche de sa levée de fonds en série D. Cela a permis à la société d'obtenir un produit total de 91,4 millions de dollars à la suite du cycle de financement de série D. Gilde Healthcare, BioStar Capital, Invus Opportunities et un investisseur stratégique en valeurs mobilières (non divulgué) ont dirigé le cycle de financement multi-tranches de série D.

« Nous sommes extrêmement heureux de l'achèvement de notre cycle de financement de série D et du soutien continu de nos investisseurs, malgré les défis de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Kate Rumrill, la présidente-directrice générale.

Ces fonds sont utilisés pour mener à bien l'essai pivot Target BPI de la société, qui consiste à évaluer la nouvelle procédure de dénervation rénale par alcoolisation afin de réduire la tension artérielle chez les personnes souffrant d'hypertension non contrôlée, tout en prenant des médicaments antihypertenseurs. Cette intervention est effectuée à l'aide du Peregrine Systemtm, un produit combiné expérimental conçu pour cibler les nerfs connus pour influer sur la régulation de la tension artérielle de l'organisme. Le Peregrine System délivre de petites doses d'alcool déshydraté directement dans l'espace à l'extérieur de l'artère rénale, pour bloquer la signalisation hyperactive des nerfs sympathiques.

« Nous continuons d'apprécier l'incroyable groupe de partenaires cliniques que nous possédons, et les progrès réalisés dans nos études dans le cadre de notre programme TARGET BP » a déclaré Mme Rumrill. « Nous sommes encouragés par ces efforts et nous avons hâte de partager nos résultats lorsqu'ils seront disponibles. »

À propos du kit Peregrine System

Le kit Peregrine System est formé de deux composants, le cathéter de perfusion Peregrine System et de l'alcool déshydraté. Le kit pour la dénervation rénale Peregrine System n'est pas approuvé pour la distribution commerciale, et son utilisation se limite à la recherche dans le cadre d'essais cliniques aux États-Unis et en Europe. La société inscrit actuellement des patients à l'essai pivot TARGET BP I, pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du traitement des patients souffrant d'hypertension non contrôlée en conjonction avec des médicaments antihypertenseurs. Pour de plus amples informations sur l'essai TARGET BP I, veuillez consulter le site www.targetbp1.com .

À propos du cathéter de perfusion Peregrine System

Le cathéter de perfusion Peregrine System a été autorisé par la procédure de notification préalable à la commercialisation (510(k)) pour la perfusion d'agents diagnostiques et thérapeutiques dans la zone périvasculaire du système vasculaire périphérique. Le cathéter de perfusion Peregrine System est marqué CE pour la perfusion d'un agent neurolytique (par ex. l'alcool) afin d'obtenir une réduction de la pression artérielle systémique chez les patients hypertendus. Le cathéter Peregrine n'est pas disponible à l'achat aux États-Unis ou en Europe.

À propos d'Ablative Solutions

Ablative Solutions, Inc., basée à Wakefield, MA, a été fondée en 2011 avec l'idée de répondre aux besoins non satisfaits de l'hypertension. L'approche d'Ablative Solutions cible le système nerveux sympathique hyperactif, qui peut jouer un rôle dans l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les maladies rénales, le syndrome métabolique et l'apnée du sommeil. Le Peregrine System est actuellement à l'étude comme traitement pour l'hypertension en conjonction avec des médicaments antihypertenseurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.ablativesolutions.com .

