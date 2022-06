Prévention des risques liés à l'érosion côtière aux Îles-de-la-Madeleine - 5 M$ pour des travaux de protection du chemin du Gros-Cap





QUÉBEC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement pour la réalisation de travaux de protection des berges contre l'érosion côtière dans le secteur du chemin du Gros-Cap aux Îles-de-la-Madeleine. L'aide financière gouvernementale de 5 millions de dollars provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu'en 2025.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce, en présence du maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, M. Jonathan Lapierre.

Ce soutien financier permettra de protéger des bâtiments résidentiels, des commerces et des infrastructures municipales essentielles, dont la valeur totale est évaluée à 6,3 millions de dollars.

Citations :

« Le gouvernement du Québec prend très au sérieux les problématiques d'érosion et de submersion côtières. C'est essentiel d'agir en continu pour protéger les infrastructures, assurer la sécurité des populations et accroître notre capacité d'adaptation face à ces enjeux. Le ministère de la Sécurité publique participe d'ailleurs à plusieurs projets d'envergure pour soutenir les efforts municipaux, notamment ceux qui ont cours aux Îles-de-la-Madeleine. C'est une bataille que nous entendons poursuivre de concert avec la Municipalité, dont je souligne la proactivité à cet égard. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fier de mobiliser toutes les ressources nécessaires, avec mes collègues ministres et nos partenaires municipaux, afin de venir en appui à la magnifique région des Îles-de-la-Madeleine. Son emplacement en plein coeur du golfe du Saint-Laurent la rend particulièrement vulnérable aux vents et aux marées, au rehaussement du niveau de la mer et à l'augmentation de la fréquence des tempêtes violentes, d'où l'importance d'agir avec une vision à long terme. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je remercie mes interlocuteurs ministériels de leur appui concret à nos actions pour prévenir l'érosion et la submersion côtières chez nous. Le ministère de la Sécurité publique travaille avec nous dans la gestion des risques associés aux aléas côtiers depuis le milieu des années 2000, et plus particulièrement depuis 2013 avec le Cadre pour la prévention de sinistres. C'est un soutien précieux! »

Jonathan Lapierre, maire de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le chemin du Gros-Cap constitue un axe routier important pour le secteur, puisqu'il est l'unique voie d'accès pour trente résidences et pour une installation municipale de traitement d'eaux usées.

Les travaux toucheront un segment de route et de conduite d'aqueduc et d'égout d'environ 900 mètres.

D'autres travaux de protection des berges contre l'érosion et la submersion côtières ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, grâce au financement provenant du Cadre pour la prévention de sinistres :

investissement de 6,9 M$ dans le secteur de la falaise de Cap-aux-Meules (2020-2024), aux Îles-de-la-Madeleine;

(2020-2024), aux Îles-de-la-Madeleine;

investissement de plus 4 M$ dans le secteur de La Grave (2018-2023), dans la municipalité des Îles-de-la-Madeleine;



investissement de plus de 9 M$ dans un secteur incluant le boulevard Perron, la rue des Tournepierres et la rue des Mouettes, à Maria (2022-2025), en Gaspésie.

Lien connexe :

Cadre pour la prévention de sinistres

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 13 juin 2022 à 09:35 et diffusé par :