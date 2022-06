Invitation médias - Conférences, panels, vitrines et ateliers - À la rencontre du divertissement et de l'intelligence artificielle





MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les 14 et 15 juin aura lieu la première rencontre de la communauté internationale E-AI au Palais des congrès de Montréal. Alors que le 14 juin mettra l'accent sur les conférences, le 15 juin sera consacré à des ateliers de développement, création, maillage et réseautage des communautés.

Parmi les thèmes à ne pas manquer le mardi 14 juin

9h : Le potentiel infini du divertissement et de l'intelligence artificielle - David Usher (Reimagine AI) et Philip Hodgetts (Lumberjack System)

12h : Repousser les frontières de la gastronomie : comment l'IA peut générer un dialogue avec les chefs ? - un dialogue entre Erica Kato Marcus (Sony AI) et François Chartier (Chartier World LAB).

13 h : Entrer dans le métavers, mais comment ? un mouvement d'ampleur est en marche! - Alexandre Teodoresco (Les 7 doigts)

14h : Enjeux ou opportunité de faire mieux : éthique, cybersécurité et propriété intellectuelle Olivier Blais (Moov AI), Éric Lavallée (Lavery), Nathanaël Ackerman (AI4Belgium), Ricardo Baeza-Yates (Institute for Experiential AI of Northeastern University)

Voir la programmation complète ici.

Lieu :

OASIS immersion (Palais des congrès)

301 Rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, QC.

L'accréditation médias débute à compter de 8h les 14 et 15 juin

SOURCE ENTERTAIN-AI

